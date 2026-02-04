為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    這腳架會咬人！情侶拿貓當自拍架 喵星人回頭狠瞪：禮貌呢？

    2026/02/04 20:21 即時新聞／綜合報導
    一隻坐在路邊的虎斑白底貓，被迫幫一對想要自拍留念的男女充當臨時手機支架。（圖擷取自@Few_Bandicoot2302 Reddit，本報合成）

    一隻坐在路邊的虎斑白底貓，被迫幫一對想要自拍留念的男女充當臨時手機支架。（圖擷取自@Few_Bandicoot2302 Reddit，本報合成）

    位於歐亞交界處的土耳其，自古以來就有「貓咪天堂」、「愛貓之國」、「貓奴聖地」等美名，當地街頭隨處可見許多與人和平共生的貓咪。近期各國網友瘋傳一張照片，只見一對男女為了自拍，竟直接將路邊一隻貓咪當成手機支架，讓貓咪瞬間露出極度厭世的神情，逗趣畫面也吸引超過千萬人朝聖。

    據悉，這張照片最早出自美國論壇Reddit，由一個帳號名為「Yavuz Yalçın Few_Bandicoot2302」的用戶在上月24日發布。從畫面顯示，一隻身材壯碩、坐在淺藍色水泥牆上的虎斑白底貓，被拍到身後放著一台開著自拍功能的手機，明顯被一對互相摟住彼此的男女當成手機支架，貓咪對此回頭朝2人露出相當不悅的厭世眼神。

    這照片事後被分享到各國社群平台，不少網友指出這個拍攝地點在土耳其，還紛紛笑說，「強迫單身貓吃狗糧」、「喵：人類你禮貌嗎？」、「下秒貓爪一掌擊落」、「怎麼確定這腳架不會倒伏」、「這個貓貓支架要多少錢？我想買」、「完事後記得奉上好吃的食物給貓皇」、「牠值得拿到10個美味罐罐當報酬」、「貓皇：你們這對狗男女不尊重朕！」、「其實那隻貓是在當攝影師，為了換零食才接這份工作」。

    Not cameraman its CATMERAMAN
    byu/Few_Bandicoot2302 inCatswithjobs

