    蒐奇

    指甲剪後面的小孔有什麼用途？ 150年前原始設計就藏巧思

    2026/02/04 19:15 即時新聞／綜合報導
    指甲剪尾端的小孔，可以用珠鍊等繩子、線一類的材料，將指甲剪掛在其他東西上。（圖片擷自Amazon）

    指甲剪尾端的小孔，可以用珠鍊等繩子、線一類的材料，將指甲剪掛在其他東西上。（圖片擷自Amazon）

    剪指甲的時候有沒有注意過指甲刀尾端有1個小孔，它究竟有什麼用途呢？它可不只是裝飾，而是1個多年來被忽視的小巧思——小孔可以用珠鍊或繩子、等材料，將指甲剪附掛在其他東西。

    紐約郵報》報導，起因於1位臉書用戶的分享，她婆婆在發現她根本不知道指甲剪上那個小洞是做什麼用的時候，笑到停不下來，因此她想知道，難道只有她1個人不知道嗎？

    留言區的人提出各種猜測，很快的就發現其實大家都有一樣的困惑。有人猜是拿來裝剪下來的指甲、有人猜可能是收納牙線的地方，各式各樣的猜測都沒有正中紅心。事實上指甲剪後端的小孔，可以透過圓環、繩子或掛鉤，連接到鑰匙圈、盥洗包或旅行收納袋上。知道真正用途後，大家都感到相當震驚。

    現代指甲剪的雛形可追溯到1875年，當時弗格蒂（Valentine Fogerty）在美國取得第1款槓桿式指甲剪的專利。在那之前，許多人會使用小刀來修剪指甲。直到1881年，海姆（Eugene Heim）與梅茲（Celestin）改良成我們今日熟悉的指甲剪，其中也包含了那個小孔。

