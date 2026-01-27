被大雪困新千歲機場怎麼辦？ 受害苦主傳授過夜「6大秘訣」

日本北海道自下起破紀錄暴雪，截至27日晚間6點半，至少9000名旅客受困新千歲機場。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

強烈寒流持續發威，日本北海道自25日起下起破紀錄暴雪，不僅造成陸上交通大打結，截至今（27日）晚間6點半，至少有9000名旅客受困新千歲機場，許多滯留旅客被迫席地而睡過夜。對此，一名受害的日本旅客發文分享，他在受困期間學到6個「過夜秘訣」，貼文一出，掀起大批網友轉發與討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ＹＲＡ＠血統調査員」的日本網友，25日晚間發文表示，他因大雪受困新千歲機場，這也是他人生首次在機場過夜。隔天（26日）深夜，他分享受困期間學到6件事，首先強調，新千歲機場的4樓空調，是全棟建築「最溫暖」的地方；其次則是暴雪來襲擊時，電車通常不會來，就算來了也無法搭乘。

原PO進一步指出，如果不幸要在新千歲機場過夜，一定要盡快去搶柔軟的沙發；另外，若能找到機場開放旅客使用的電源插座，就不用擔心無法打發時間；機場內的便利商店「不是24小時營業」；最後，受困時身上有無暖暖包非常重要。最後，原PO在文末無奈笑說，假如未來又遇到類似情況，他會火速衝到4樓，絕對不再睡硬梆梆的地板。

貼文曝光後，吸引大批網友熱議，眾人直呼這些是非常實用、但完全不希望自己會用到的小知識。也不少有類似經歷的過來人，分享冬季在機場過夜秘訣，「我去新千歲機場的時候，會事前帶睡袋」、「前往北海道旅行的第一件事：結交千歲市的居民，建立信任關係」、「雪季去北海道，露營摺疊睡墊或是瑜伽墊在機場是很好用的東西」、「4樓溫泉前的區，是新千歲機場安檢前唯一鋪有地毯的區域，所以常常有人搶佔位」。

新千歳空港難民になってわかったこと



・4階が一番暖かい

・電車は来ない（乗れない）

・ふかふかソファー取れたら勝ち組

・電源あるとこ取れたら暇つぶせる

・コンビニは24時間営業ではない

・カイロ大事



次なったらまじ4階確保しよ

床ほんま痛いし寝れん???? — ＹＲＡ＠血統調査員 （@yra_uma） January 25, 2026

深夜0時の新千歳空港です

これは完全に被災してます

外にタクシー待ちの外国人が300人くらい並んでるし

まさに地獄 pic.twitter.com/IPm9dHMrRv — リョージ （@fxtengoku） January 25, 2026

