這是同一隻！日本小狸貓「大變身」 對比照震驚全網

名為「Sora」的狸貓2年前獲救，被送往動物園生活（左）；2年後牠被民眾目睹，非常壯實且圓滾滾。（圖擷取自@asahiyamazoo1、@racoonandfox 社群平台「X」，本報合成）

季節交替之際，許多動物會進入「換毛期」，在冬季尤為明顯。日本一名網友分享，他前往北海道的旭山動物園參觀時，發現2年前獲救的小狸貓，經園方細心照料，體型變得壯實且圓滾滾，與剛獲救苗條外貌截然不同，對比畫面震驚不少網友，並調侃小狸貓現在完全是「營養過剩」。

根據旭山動物園介紹，他們在2023年8月收容一隻名為「Sora」（そら）的野生狸貓，牠在該年6月受傷，獲救後先是被送往帶廣動物園，後來才被轉至旭山動物園生活。從園方分享的照片顯示，Sora剛被送到旭山動物園時，看起來非常纖細苗挑，水汪汪大眼看起來炯炯有神，模樣與動畫或漫畫十分不同，當時在社群掀起網友熱烈討論。

時隔2年後，社群平台「X」（前Twitter）名為「ゆう」的日本網友在24日分享Sora近況，只見牠的體型變得十分巨大，耳朵與下巴幾乎隱藏在毛茸茸的冬毛中，模樣不復2年前棱角分明。畫面曝光後，吸引超過200多萬人朝聖，「冬天的狸貓好可愛」、「看起來很美味的稻荷壽司」、「是不是因為太開心，所以變胖了？」、「我可以理解為何狸貓在夏天會被誤認成狗」、「冬毛好蓬鬆啊！看起來像是發酵過的麵包麵團」。

