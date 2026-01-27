脆友發文求高鐵站帥爸衣物連結 竟釣出本尊現身回「我是媽媽喔！」

有Coser在高鐵站被網友稱「好潮好可愛的爸爸」，意外釣出本尊親回「是媽媽喔」。（左圖取自臉書專頁「戀與深空」、右圖取自@Amily1130「Threads」，本報合成）

社群平台「Threads」有「台灣人家庭群組」之稱，日前有位網友在高鐵台北站看到一位「好潮好可愛的『爸爸』」牽著女兒，想問脆友「爸爸」身上的衣服是什麼？沒想到意外釣出本尊親回「我是媽媽喔」，網友大讚「女生帥起來就沒有男生的事情了」。

手機遊戲《戀與深空》近日於信義區舉辦實體打卡活動，吸引許多玩家盛裝打扮拍照，不乏有Coser打扮成遊戲角色，這位意外出圈的「媽媽」所扮演的是遊戲中男主之一夏以晝，衣服是執艦官制服造型，引來路人關注。

本尊回覆「我是媽媽喔～」後，原PO使用愛心臉稱「因為太帥了才誤認」，網友也紛紛留言「看到正想說，搞不好是媽媽啊，果然」、「怎麼都在叫媽媽，可以偷叫一聲哥哥嗎」、「男生才不會這麼帥呢」、「這麼帥一定是女孩紙」、「我也想要這種媽媽」、「還收女兒嗎」、「好帥的媽媽」。

