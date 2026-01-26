下雪外出安全性UP！日本企業推出超科幻「七彩反光服」爆紅

日本服裝公司KEIBEADS近期分享，旗下員工穿上公司研發的特殊反光服外出剷雪，衣服被燈光照射時，會立即反射出絢麗七彩霓虹光，大幅保證外出安全性。（圖擷取自@arabo_03 社群平台「X」，本報合成）

日本因強烈寒流多地降下驚人大雪，不少民眾為避免積雪帶來坍塌、交通癱瘓等災害，每日都會外出努力剷雪，降低危險發生。日本一家服裝公司，近期分享員工外出剷雪照，還順帶推廣員工穿著自家公司研發非常實用又科幻的「七彩反光服」，結果意外在社群媒體爆紅，更吸引大批民眾爭相購買。

據了解，位於日本福井縣的KEIBEADS服裝公司，23日在社群平台X（原推特）帳號分享數張照片，只見拿著工具前往戶外剷雪的員工，身上的衣服被光線照耀後，立即反射出十分絢麗的七彩霓虹光，與白雪出現明顯的差異。KEIBEADS藉此提醒，戶外下暴雪時，車上駕駛很難看清路人，因此外出剷雪務必穿上反光服，以確保自身安全。

請繼續往下閱讀...

KEIBEADS還順帶宣傳，員工們身上穿著酷似電競設備、看起來滿滿科幻感的神奇反光服，其實是他們特意使用一種名為「Aurora Reflector」的布料製作，這種布料能反射出宛如極光般絢麗的顏色，經過他們多次研發與改良後，不僅順利運用在反光服上面，還衍生製作出帽子、包包、吊飾、徽章、腳環、鞋帶等各種隨身配件。

貼文曝光後，立即掀起熱烈反響，KEIBEADS官方商城還因此一度被瘋搶民眾癱瘓。許多網友大讚這種反光服真的非常實用，即便不是剷雪，也能用在路跑、登山、騎自行車與各種冬季運動中；另有網友笑說，「還以為又是AI生成圖」、「讓我想起《攻殼機動隊》」、「像是從未來穿越回來的人」、「吃了無敵星星的瑪莉歐」、「邁入賽博龐克世界第一步」、「看起來像是遊戲裡的一個bug」、「彷彿看到終極戰士的光學迷彩」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法