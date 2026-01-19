不光貝蒂娃娃！2026版權大解封：布魯托、瑪波小姐……都自由了

卡通人物「貝蒂娃娃」（Betty Boop），自2026年1月1日起，其初代形象正式邁入「公有領域」。（路透）

曾在1930年代風靡全球、象徵性感與前衛的卡通女神「貝蒂娃娃」（Betty Boop），自2026年1月1日起，其初代形象正式邁入「公有領域」（Public Domain）。這意味著版權巨人不再擁有其絕對壟斷權，任何人皆可合法地將這位大眼睛、捲髮的經典角色進行翻玩與創作。

根據美國版權法規定，作品在發表95年後將失去版權保護。據《美聯社》 報導，「貝蒂娃娃」於1930年由動畫師弗萊舍（Max Fleischer）創作，最初是在動畫片《暈眩的盤子》（Dizzy Dishes）中扮演一位「擬人化狗狗」形象的配角出場，隨後才演化為眾人熟知的女性形象。在過去近一個世紀裡，貝蒂娃娃不僅是時尚符號，更是早期動畫史中極少數具備強烈女性意識的角色。

隨著2026年的到來，「貝蒂娃娃」正式脫離法律枷鎖，成為全人類共有的文化資產，所有人皆可自由在電影和類似作品中使用最早的貝蒂娃娃形象，但法律專家也提醒，貝蒂娃娃的「商標權」依然受保護，若涉及「商業周邊商品的製作」，仍可能面臨授權限制。

除了貝蒂娃娃，2026年也是許多經典角色的「自由元年」，包括「布魯托」（Pluto）、「白朗黛」（Blondie）、神探少女「南茜茱兒」（Nancy Drew）、硬漢偵探「史貝德」（Sam Spade）以及推理天后阿嘉莎·克莉絲蒂筆下的「瑪波小姐」（Jane Marple）。同時，諸如《我彌留之際》（As I Lay Dying）、《西線無戰事》（Quiet on the Western Front）及《壯志千秋》（Cimarron）等文學與影視鉅作也同步解禁。

未來十年將迎來好萊塢黃金時代作品進入公有領域的高峰。2027年更將成為名副其實的「怪物之年」，屆時環球影業 1931 年出品的原版《殭屍誌異》（德古拉，Dracula）與《科學怪人》（弗蘭肯斯坦，Frankenstein）都將正式開放。

「貝蒂娃娃」最初是於1930年由動畫師弗萊舍（Max Fleischer）創作。圖為「貝蒂娃娃」的配音員奎斯特爾（Mae Questel）於1978年與貝蒂娃娃的海報合照。（美聯社）

