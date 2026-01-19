二宮和也搭機看到「巨大咖啡布丁」 吸引4300多萬人熱議真面目

日本男星二宮和也近來分享的一張照片引發熱烈討論，並釣出不少內行人指認黃圈物體的真面目，是伊豆半島著名旅遊景點「大室山」。（圖擷取自@nino_honmono 社群平台「X」）

位於日本靜岡縣東部的伊豆半島，因鄰近富士山、溫泉資源豐富、擁有各種自然美景聞名。日本天團「嵐」成員二宮和也，日前搭機經過伊豆半島附近，發現地面有一個像是「巨大咖啡布丁」的物體，對此好奇不已，於是PO文向眾人詢問它究竟是什麼？貼文迅速引起廣大網友關注，熱烈討論它的「真面目」。

據悉，二宮和也17日在個人社群平台X（原推特）分享一張照片，只見照片中一個巨大咖啡色物體，被他用黃色圓圈圈起來。二宮和也透露，這是他在搭機期間拍下一系列窗外風景照，咖啡色物體也是其中一個畫面，不過他並不清楚其真面目，於是決定PO文詢問大家︰「不是想博流量，我是真的很好奇！想請懂的專家為我解惑……」。

貼文曝光後，吸引超過4300多萬人次瀏覽，成為社群網路熱門話題。不少來自靜岡縣的粉絲與網友紛紛跳出來為二宮和也解惑，指出這個物體其實是著名「大室山」，二宮和也收到答案後，親自去查閱這座山的相關資訊，發現它居然是一處非常受歡迎的旅遊景點，甚至在「最具吸引力山峰」排名中名列前茅，讓他直呼︰「我現在好想去。」

另據伊東市觀光局、伊豆半島當地新聞媒體介紹，大室山是「伊東八景」之一，它是一座標高580公尺的休眠火山，整座山頭在每年夏季會呈現一片翠綠，從遠處看彷彿被撒滿抹茶粉，而被人暱稱為「抹茶山」或「抹茶布丁」，曾被動畫《搖曳露營》、電影《你的名字》等作品取景。此外，大室山每年2月會舉辦長達700年歷史的「燒山祭」，目的是燒掉冬季枯草、促進嫩綠新草生長，屆時整座山會變成「焦糖布丁」般的模樣。

