Google搜尋被玩壞了？輸入「1數字」螢幕竟狂晃 隱藏彩蛋一次看

Google搜尋列竟成了社群玩家的遊樂場!不少網友發現，只要在Google搜尋引擎輸入數字「67」，整個畫面就會突然左右劇烈搖晃，宛如遭遇地震，短短幾秒的特效卻成功嚇壞、笑翻一票人，更有眼尖網友接著整理出多組關鍵字，輸入後同樣能觸發不同動畫效果，讓不少人直呼「原來Google這麼會玩」。

有網友在Threads發文分享實測影片，指出「去Google查67，螢幕真的會晃」，只見畫面在輸入關鍵字後瞬間大幅震動，約2至3秒才恢復正常。貼文曝光後，立刻引發大量網友跟風測試，留言區驚呼聲不斷，「超酷」、「我以為你在唬爛，結果真的會晃」、「有一種搜尋引擎是活著的錯覺」、「真的被嚇到」。

不少人也好奇，為什麼偏偏是「67？其實這並非單純的數字，而是近年在歐美年輕族群間爆紅的網路迷因。根據線上字典 Dictionary.com公布的資訊，「6-7（six seven）」已被選為2025年度代表字。該詞最早源自饒舌歌手Skrilla的歌曲《Doot Doot （6-7）》，原意只是致敬費城的第67街，並無實際含義，卻在網路社群中被不斷轉用、擴散。

隨後，球迷將歌曲搭配身高6呎7吋的NBA球星拉梅洛．鮑爾（LaMelo Ball）相關畫面製成剪輯影片，進一步推升熱度。2025年3月，一名男孩 Maverick Trevillian 在籃球比賽現場高喊「6-7」，並搭配誇張揮舞雙手的動作，影片爆紅後他也被封為「6-7 男孩（The 6-7 Kid）」，讓這個詞正式「出圈」，成為一種沒有固定意義、卻能引發共鳴的流行語。Dictionary.com 甚至形容它「毫無意義，卻無所不在」。

除了「67」之外，Google其實早就藏了不少搜尋彩蛋，讓使用者在查資料之餘，也能獲得意想不到的互動體驗。像是輸入「隕石」，畫面會出現隕石從天而降，撞擊瞬間還會伴隨螢幕震動；搜尋「流星雨」，整個頁面會轉暗，接著多顆流星劃過，營造夜空效果。

此外，搜尋「Dog」或「狗」，點擊狗腳印圖示後再點擊螢幕各處，會冒出狗掌印互動特效；貓派人士改搜「Cat」也有相同玩法。至於經典指令「Do a barrel roll」，則會讓整個網頁360度翻轉，而輸入「Askew」時，搜尋頁面甚至會直接傾斜，讓人一秒頭暈。

