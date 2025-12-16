日本新娘與父母合拍「愛的成長史」 照片由來溫暖全球網友

近期1名日本新娘與年邁父母，一起在婚禮當天重現溫馨又趣味的兒時照片，在世界各國社群平台被瘋傳。（圖擷取自@syuuuki_weddingphoto Threads，本報合成）

近期日本1張親子合照，在各國社群平台被瘋傳，只見照片中有一對年邁的父母，將身穿新娘白色婚紗的女兒夾在中間，並一起給女兒左右臉頰送上大大的熱吻，女兒則一臉無奈地朝天仰望。事後婚禮攝影師透露，照片裡出現的畫面逗趣，其實是經過新娘與父母同意，3人一起在婚禮當天重現新娘兒時被父母珍愛、別具意義的溫馨照片。

據悉，這張被全網瘋傳的超人氣照片，原自社群平台Threads名為「Syuuki」、平時從事婚禮攝影師的日本網友，他在今年8月底分享該照片，並在貼文中描述拍攝由來。Syuuki透露，他在瀏覽新娘準備在婚禮上使用的各種資料時，注意到新娘打算將1張兒時的照片放入個人回顧影片，而他在看到那張照片的瞬間，腦海中浮現出1個大膽計畫。

從畫面顯示，舊照片是在新娘的孩童時期拍攝，當時她被父母左右夾擊、用力的親吻她的臉頰，年幼的她則是露出極為厭世的神情，影片還附上一段「從小就在父母滿滿的愛中長大」來描述。Syuuki表示，他認為如果能在婚禮當天，讓穿著婚紗的新娘與父母一起重現這一幕，對3人而言肯定意義非凡，於是鼓起勇氣向3人提出這個建議。

新娘與父母得知此事，非常爽快地答應Syuuki的建議，果真在婚禮當天重現舊照片的拍攝姿勢，新娘還俏皮地嘟起小嘴，擺出比兒時的自己更浮誇的無奈神情。Syuuki笑說，他事後非常慶幸有提出這個請求，讓這家人獲得全世界獨一無二、既溫馨又趣味的親子合照，也提到無論是否為攝影師，大家平時都應該多多拍下自己所愛之人的照片。

圖文曝光後，迅速獲得各國網友關注，更被陸續分享到IG、臉書、X（原推特）等社群平台，相關文章合計超過1200多萬次瀏覽、獲得高達32萬人按讚。台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發該文後，也吸引大批台灣網友加入熱議行列，「新娘這顏藝了得」、「一看到就覺得好幸福呀」、「父母的珍愛之情溢於言表」、「在現場看到一定會暖到哭」、「真正在愛中成長的幸福孩子啊」、「好幸福，父母都沒有在人生缺席」、「這絕對是可以珍藏一輩子的寶物」「第一次有照片讓我感動到淚流滿面」。

