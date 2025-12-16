為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    衛星地圖有「血泊」！ 美新墨西哥州奇景嚇壞網友 專家解答了

    2025/12/16 22:24 即時新聞／綜合報導
    網友在Google地圖發現一片鮮紅色的區域，吸引數百萬人次關注。（圖截自Google地圖）

    美國新墨西哥州一處沙漠地區，網友透過Google地圖發現一片鮮紅色的區域，吸引數百萬人次關注，許多網友聯想到聖經中「河水變血」的末日預言，引發一陣恐慌。然而，地質專家已出面解釋，這是數百萬年前火山活動遺留下來的自然奇觀。

    這處引起騷動的奇異景象，位於新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）西北部的沙漠地帶。一位網友將這張衛星圖像分享至X，並寫道「越來越擔心沙漠裡的這一大灘血跡了」。貼文發出後，吸引超過230萬人次觀看。有人看到這如同鮮血般的紅色地區，聯想到聖經《出埃及記》中，上帝使河水變成血的十大災難之一，並擔憂是否為末日預言的徵兆。

    事實上，這片紅色區域是火山群體噴發後形成的「火山渣錐」（cinder cone）礦場。地質學家解釋，該地區在新墨西哥州北部傑梅斯山脈（Jemez Mountains）形成前就已存在，由火山噴發時的火山灰、火山渣和岩石長年堆積而成。

    由於這些火山物質富含鐵質，長期暴露在地表和當地乾燥的氣候下，經過數百萬年的自然氧化作用，使其地表呈現出深沉的鐵鏽紅色。加上該地區侵蝕作用緩慢，才得以讓這壯觀的「血紅色」樣貌保存下來，遠遠看去如同大地在流血。

    這並非全球首次出現類似的血紅奇景。今年8月，以色列的加利利海（Sea of Galilee）也曾因水中的綠藻大量繁殖而呈現一片血紅色，當時同樣引起部分末日論者的恐慌和擔憂。專家強調，無論是火山渣錐的天然氧化，還是藻類繁殖造成的季節性變色，這些地表或水域現象都有其合理的科學解釋。

