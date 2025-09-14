打破男丁魔咒！ 美國家族時隔108年 即將再迎「女嬰誕生」

來自美國德州的謝爾曼家族睽違108年，即將再度迎接女嬰誕生。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

2025/09/14 22:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少亞洲國家至今仍有嚴重的「重男輕女」、「只有生帶把的兒子，才能傳宗接代」等刻板觀念，不過美國德州一個家族，由於長達百年只生出男丁，讓家族全員非常渴望女孩誕生，直到今年其中一名家族成員的孩子性別揭曉派對，讓這個家族長達百年的男丁魔咒即將被打破！

綜合外媒報導，來自美國德州的謝爾曼（Sherman）家族，已連續數代只生下男孩，即便家族成員十分期待有女孩誕生，但每次結果都是男丁，讓眾人開始不抱希望。然而，平時住在蒙哥馬利郡、謝爾曼家族成員之一的34歲消防隊員麥可二世（Michael Sherman Jr.），卻有望成為全家族成員最羨慕的對象，有望打破家族逾百年魔咒。

麥可謝爾曼二世透露，他妻子華基亞（Joacquia Sherman）日前在自家舉辦性別揭曉派對，起初他以為只是一場小型派對，未料等他下班回家，就被妻子蒙上眼罩，並在揭開眼罩後，便看到謝爾曼家族成員們從全美各地趕來，甚至安排專業攝影團隊跟拍，而他則在異常盛大且粉嫩裝飾的場面下，得知妻子肚子中的寶寶性別是「女孩」。

華基亞坦言，她知道丈夫家族赫赫有名的「男丁魔咒」，加上2人先前生育的孩子全是男孩，因此自己一開始也不相信自己居然懷了女兒。麥可二世在知曉孩子性別的瞬間，當場激動地喜極而泣，並大聲直呼這是謝爾曼家族劃時代的里程碑，「我有3個兒子，我爸有2個兒子，我叔叔也有2個兒子，我們家從來就只有男孩。」

另據麥可二世透露，距離謝爾曼家族上一次有女兒誕生，已要追溯到1917年，這名女子是他的高祖姑姑奧拉貝爾（Orah Belle Sherman），她的一生積極投入美國亞特蘭大的民權運動中，被世人尊稱為「開拓者」。時隔108年，謝爾曼家族終於將有新的女性成員誕生，讓全族人感動不已，也期盼這孩子能承襲祖先的精神。

麥可二世的曾祖母莉迪亞（Lydia Robertson）也感性表示，雖然這個讓全家族期待已久的孩子，還要等到明年3月才會出生，不過整個家族的成員早已張開雙臂，準備迎接珍貴的新生命到來，「無論她未來選擇什麼人生道路，我們都會全力支持她，也祈禱她能做出正確的人生決定、走上正確的道路。」

For the first time in 108 YEARS, the Sherman family will welcome a baby girl. From trailblazer Orah Belle to this new generation, this moment is powerful. May this new bundle of joy carry forward the spirit of her trailblazing ancestor! ???????? pic.twitter.com/FnclGaaRdZ — Ben Crump （@AttorneyCrump） September 9, 2025

