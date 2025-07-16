費時11小時通勤！ 護理師搭飛機去美國上班 超現實原因曝光

美國一名護理師每月從瑞典飛越8400公里，橫跨大西洋到舊金山上班，每次來回要耗時11小時，還要忍受9小時時差。護理師示意圖，非新聞當事人。（法新社檔案照）

2025/07/16 15:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國護理師艾爾雷法伊（Courtney El Refai）每月從瑞典飛越8400公里，橫跨大西洋到舊金山上班，每次來回要耗時11小時，還要忍受9小時時差。但她每月最少僅需工作四天，就能輕鬆支付生活開銷，而她每次赴美工作八天回來，就能帶回約5000美元（約新台幣14萬6800元）的淨收入，同時享有高薪與工作彈性，又兼顧家庭與事業。

根據《每日郵報》報導，現年31歲的艾爾雷法伊與瑞典籍丈夫拉米及兩歲女兒定居瑞典首都斯德哥爾摩，她2022年自美國搬遷後仍掛念護理師職涯。2024年夏，她在舊金山灣區醫院重拾新生兒加護病房（NICU）護理師職位，自2025年起展開「每月跨洋通勤」的生活。

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艾爾雷法伊選擇以彈性班表方式排班，每次赴美集中上班，並能在每次工作間排出最多六週的休息假期。她透露，每小時薪資為116美元（約新台幣3407元），週末排班加上訓練新人另有加給。若安排12小時班並集中出勤約8天，她便可賺進約5000美元淨收入。她表示，如果排到12小時班、再加上週末班或加班，很快就能累積到這個金額。

目前她每月房租僅1350美元（約新台幣3萬9636元），遠低於她過去在華盛頓州時的2600美元（約新台幣7萬6336元），她只需要上一個12小時的班就能賺到。而一次往返的機票費用約500美元（約新台幣1萬4680元），住宿則租借同事房間，每晚約50美元（約新台幣1468元）。

通勤成本全由她自理，但她強調這種安排讓她在工作與家庭間取得平衡。雖然飛行11小時、時差達9小時，她卻不以為苦，反而將飛往美國上班視為「短暫逃離家務的迷你假期」，還能與美國老友見面。

不少人問她為何不在瑞典執業？她坦言當地護士時薪僅約30美元（約新台幣880元）出頭，且需重新認證執照，程序繁瑣，加上美國有護士工會、薪資待遇佳，目前仍選擇赴美接班。

艾爾雷法伊目前正在申請瑞典國籍，也利用空檔學習瑞典語、陪伴家人，並享受瑞典的公共托育與免費醫療福利。雖須在兩地報稅，但因有雙重課稅協議，不需為同一筆收入繳稅兩次。

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