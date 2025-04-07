枯木逢春！ 被砍伐老樹「再度綻放櫻花」
日本一名網友分享，自己日前外出賞櫻時，看到一棵被判定死亡而遭砍伐的老櫻花樹，其殘留樹樁竟綻放出一小叢美麗櫻花。（圖擷取自@futiansuzi 社群平台「X」，本報合成）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕成語「枯木逢春」指雖處於絕境，但仍能遇上劣境轉好，重獲生機的情況，就像乾枯的樹木遇上春天恢復生命力。日本一名網友分享，日前外出賞櫻時，看到一棵被判定死亡而遭砍伐的老櫻花樹，其殘留樹樁竟綻放出一小欉美麗櫻花，強韌的生命力令他體悟到人生的真諦，文章曝光後，掀起千萬人熱烈迴響。
社群平台「X」（前Twitter）名為「futiansuzi」的日本網友，5日PO出2張照片，主角為一棵已被砍掉大半的櫻花樹。根據原PO描述，這棵櫻花樹先前被認定「已無生機」，相關單位為了民眾安全，將櫻花樹近乎整棵砍掉，只留下一點點樹樁，沒想到樹樁竟在今年春天再度綻放出粉嫩櫻花，令他不禁感嘆，「這就是所謂的人生啊。」
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該文一出，吸引高達近1100多萬人次瀏覽，網友們讚嘆大自然生命力的同時，也質疑為何要將這棵櫻花樹砍掉，並提到日本現存不少樹齡百年和千年以上的櫻花樹。對此，許多內行人跳出來指出，照片中的櫻花樹品種為「染井吉野櫻」，樹齡達30年左右內部就會開始逐漸老化和腐爛，隨時會有倒塌的危險，因此必須在造成危害前砍掉。
其他網友則表示，「莫名覺得感動」、「死亡即是永生」、「枯木亦會再逢春」、「只要活著就還有希望」、「即便是象徵短暫生命的櫻花，也有著如此旺盛的生命力」、「如果這件事發生在平安時代，僅憑這一棵樹樁就能寫出20首和歌」、「這就是自然力的回歸，重新活過來。這就是為什麼，即使遇到困難，我總是抬頭仰望太陽」。
死に体判定されて切られたけれどやっぱりもう一回咲いてみました、という桜。こういう人生。 pic.twitter.com/dRl7g6AviD— futiansuzi （@futiansuzi） April 5, 2025