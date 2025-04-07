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    枯木逢春！ 被砍伐老樹「再度綻放櫻花」

    日本一名網友分享，自己日前外出賞櫻時，看到一棵被判定死亡而遭砍伐的老櫻花樹，其殘留樹樁竟綻放出一小叢美麗櫻花。（圖擷取自@futiansuzi 社群平台「X」，本報合成）

    日本一名網友分享，自己日前外出賞櫻時，看到一棵被判定死亡而遭砍伐的老櫻花樹，其殘留樹樁竟綻放出一小叢美麗櫻花。（圖擷取自@futiansuzi 社群平台「X」，本報合成）

    2025/04/07 22:39

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕成語「枯木逢春」指雖處於絕境，但仍能遇上劣境轉好，重獲生機的情況，就像乾枯的樹木遇上春天恢復生命力。日本一名網友分享，日前外出賞櫻時，看到一棵被判定死亡而遭砍伐的老櫻花樹，其殘留樹樁竟綻放出一小欉美麗櫻花，強韌的生命力令他體悟到人生的真諦，文章曝光後，掀起千萬人熱烈迴響。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「futiansuzi」的日本網友，5日PO出2張照片，主角為一棵已被砍掉大半的櫻花樹。根據原PO描述，這棵櫻花樹先前被認定「已無生機」，相關單位為了民眾安全，將櫻花樹近乎整棵砍掉，只留下一點點樹樁，沒想到樹樁竟在今年春天再度綻放出粉嫩櫻花，令他不禁感嘆，「這就是所謂的人生啊。」

    該文一出，吸引高達近1100多萬人次瀏覽，網友們讚嘆大自然生命力的同時，也質疑為何要將這棵櫻花樹砍掉，並提到日本現存不少樹齡百年和千年以上的櫻花樹。對此，許多內行人跳出來指出，照片中的櫻花樹品種為「染井吉野櫻」，樹齡達30年左右內部就會開始逐漸老化和腐爛，隨時會有倒塌的危險，因此必須在造成危害前砍掉。

    其他網友則表示，「莫名覺得感動」、「死亡即是永生」、「枯木亦會再逢春」、「只要活著就還有希望」、「即便是象徵短暫生命的櫻花，也有著如此旺盛的生命力」、「如果這件事發生在平安時代，僅憑這一棵樹樁就能寫出20首和歌」、「這就是自然力的回歸，重新活過來。這就是為什麼，即使遇到困難，我總是抬頭仰望太陽」。

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