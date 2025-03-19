中國年輕人壓力山大！ 「玉米」成紓壓神器單價破3萬元

中國年輕人透過「盤玉米」來紓解壓力。（本報合成，擷取自小紅書）

2025/03/19 16:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國年輕人近期興起一種新的解壓文化「盤玉米」，將特別培育的「文玩玉米」當作手中玩物，透過反覆把玩來紓解壓力。這種玉米色彩斑斕、晶瑩剔透，外觀猶如玉石，隨著顏色、透度和型態不同，甚是曾有網友曬出價值突破3.5萬元的收藏品。

綜合中媒報導，文玩玉米並非普通的食用玉米，而是經人工培育的特定品種，主流類型包括「爆裂玉米」和「寶石玉米」，因其色澤鮮豔且可經過拋光處理，可製成精美裝飾品。不少愛好者會將其當作玉石般「盤玩養護」，隨時間推移讓其表面變得更有光澤。

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目前，文玩玉米在中國社群平台「小紅書」與「微博」上累積上萬則討論，內容涵蓋選購指南、個人收藏分享、養護技巧及工藝製作過程等分享。不過，也有網友分享踩雷經驗，「發霉了」、「一個月裂開了，盤了個寂寞」、「怎麼辦，文玩玉米變爆米花」、「文玩玉米被蟲啃了」、「居然長蟲......」。

而在中國電商平台上，文玩玉米的銷量屢創新高，部分店家銷量已突破2萬筆，單價依尺寸、稀有度、色澤、飽滿程度有所差異，從數十元至數千元人民幣不等，甚至有人分享自己收藏的「文玩玉米」價格高達7800元人民幣（約新台幣3.5萬元）。

中國網友分享自己買來的文玩玉米變成爆米花。（本報合成，擷取自小紅書）

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