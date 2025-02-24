北海道溫泉旅館房內放封箱膠帶 用途竟與「蟲蟲危機」有關

一名日本網友近日入住北海道三笠市當地一間老牌溫泉旅館，卻在房內發現一卷封箱膠帶，讓他相當困惑，並將此事分享到網上，意外得知與當地「蟲蟲危機」有關。（圖擷取自@Asuka_Shiromaru 社群平台「X」）

2025/02/24 15:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因人口較為稀少且自然資源豐富，而成為野生動物天堂的日本北海道，除了因此帶動觀光熱潮，也對當地民眾生活造成不少困擾。一名日本網友表示，他近日入住北海道三笠市當地一間老牌溫泉旅館，卻在房內發現一卷封箱膠帶，讓他相當困惑，並將此事分享到網上，意外得知與當地「蟲蟲危機」有關。

社群平台「X」（前Twitter）名為「しろまる最北日記」的日本網友，於本月17日PO出一張照片，他指出這是自己入住北海道三笠市的溫泉旅館後，偶然在房間內發現的封箱膠帶，然而他想不到這個膠帶的作用與被擺放在房內的原因，只好上網發文求助。該文一出，引起不少網友熱烈討論，更紛紛留言寫下各種五花八門的推測。

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網友們提到，「讓旅客方便打包行李」、「方便旅客黏衣服上的毛球」、「怕客人跟旅館寵物玩耍時沾到毛，用膠帶可以黏下來」、「榻榻米墊上的燈心草黏在你的衣服上，可以用膠帶把它去除」，甚至有人猜測是讓旅客打包伴手禮或修補房間漏風。不過一些網友指出，這個膠帶恐怕是用來捕捉房內可能出現的「椿象」（カメムシ）。

據了解，別稱「臭蟲」的椿象在日本鄉村地區較為常見，牠們不僅視為農業害蟲，還可能進入室內，做出釋放出令人不悅的氣味、為了吸血咬人等情況。由於人類直接用手捕捉椿象存在引起皮膚炎等風險，且可能導致異味殘留，因此旅館貼心地提供封箱膠帶，方便客人能安全地捕捉與處理椿象，避免皮膚直接與牠們接觸。

還有入住其他飯店的網友表示，他們也曾在房內看到膠帶，飯店業者還好心製作雙語使用說明書來解釋膠帶用途，得知用膠帶黏住椿象後，再將其丟進垃圾桶即可。也有內行的網友好心提醒，在日本入住鄉村地區的旅館時，旅客要特別注意房間內提供的各項物品，了解其用途，以備不時之需。

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