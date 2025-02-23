想養可愛萌寵陪伴？ 鏟屎官秀超皮喵星人成長史勸退

一名日本飼主時常透過分享2隻頑皮愛貓的成長點滴，也會分享牠們在家做出的各種惡作劇的成果。（圖擷取自@totomaru_hanmi 社群平台「X」）

2025/02/23 22:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是2月22日，也是日本一年一度的「貓之日」（猫の日），有著可愛又毛茸茸外型的喵星人，是許多人陪伴自己或家人的萌寵首選。然而，一名日本飼主時常透過分享2隻頑皮愛貓的成長點滴，以血淋淋的慘痛教訓，勸退不少覺得可愛就想養貓咪的網友，避免無辜貓咪因未經思考的人類而受害。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ととまるはんみ」的日本網友，在家飼養2隻個性調皮的貓咪，分別是銀灰色虎斑貓「Totomaru」（ととまる）和三花貓「Hanmi」（はんみ）。該網友不僅會分享牠們的可愛日常照，也會分享牠們在家做出的各種惡作劇的成果，並藉此提醒未來想要養貓咪陪伴的人，務必要再三思考，切勿一時衝動。

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其他同為過來人的飼主，也紛紛留言笑說，「欠修理」、「物品應該投保？」、「筆電也一定要收好」、「帶禮物回來比較困擾」、「可惡！那眼神太犯規了！」、「沒關係，垃圾再掃就好」、「貓咪︰衛生紙先動手的」、「原諒啊哪次不原諒，超原諒」、「以前真的一回到家就發現這種狀況」、「養貓的人不就是為了可以一直換新傢俱」。

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