離奇！竊賊盜刷刮刮樂中1715萬 失主願諒解籲兌獎平分

法國男子信用卡失竊後，被竊賊拿去買刮刮樂中了50萬歐元，失主呼籲小偷去兌獎平分獎金。（路透）

2025/02/23 13:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這案情太離譜！法國男子讓-大衛（Jean-David E）停放在圖盧茲的車輛，本月3日遭2名竊賊偷走裝著皮夾的包包，裡頭的信用卡旋即被拿去買刮刮樂而且中了50萬歐元（約新台幣1715萬元），大衛對此呼籲2人趕快去兌獎，他願意不提出告訴並平分獎金。

據《BBC》報導，大衛表示，他發現包包失竊後，立即打電話給銀行凍結信用卡，不過還是在附近商店被盜刷52.5歐元（約新台幣1800元），用來購買香菸和數張刮刮樂。

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大衛說，他前往商店了解情況時，店員透露是2個看起來是流浪漢的人來購物，而且他們刮開銀漆後興奮直呼中了50萬歐元大獎，打算去經銷商法國彩票（DFJ）兌獎。

大衛在得知狀況後立即報警，這2名竊賊若去領獎不僅會被逮捕，獎金還會遭到沒收，不過，竊嫌至今卻都沒有去DFJ兌現，而法國刮刮樂的領獎期限只有30天。

看著截止日期越來越靠近，大衛經過向律師諮詢後，呼籲竊賊去兌獎和他平分獎金，雙方各拿25萬歐元（約新台幣857.5萬元），並且他保證不會將2人告上法院。

大衛表示，如果沒有自己的卡片，小偷就不會中獎；但是若沒有他們，自己也不會買到這張刮刮樂，因此他認為平分獎金相當合理，希望大家一起友好地解決這件事，否則最後50萬歐元誰都拿不到只能充公。

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