毫無違和！早餐店7字妙改「曾經滄海難為水」下一句 逾8萬人笑瘋

近期一名網友分享，看到某間早餐店招牌寫著「曾經滄海難為水，饅頭加蛋配火腿」，奇特接法讓他吐槽連連、笑歪超過8萬名網友。示意圖，圖與新聞事件無關。（情境照）

2025/02/09 21:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣店家不僅樂於在招牌、菜單等地方，發揮台灣人的「諧音魂」，也熱衷「魔改」學生時代接觸過的古文詩詞，誕生不少令人捧腹大笑的創意。近期一名網友分享，看到某間早餐店招牌寫著「曾經滄海難為水，饅頭加蛋配火腿」，奇特接法讓他吐槽連連、笑歪超過8萬名網友，眾人更紛紛加入魔改行列。

近期有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見一間早餐的黃底黑字招牌上面，寫著源於中國唐代詩人元稹《離思》的詞句。然而，「曾經滄海難為水」的下一句，被店家接上情境毫不相關、唸起來卻意外順口的「饅頭加蛋配火腿」。對此，原PO忍不住吐槽店家，「一定要押韻就是了。」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，吸引高達8.3萬人按讚，網友們也紛紛發揮創意留言造句，「無能維力炸醬麵，鳩佔雀巢檸檬茶」、「問君能有幾多愁，冰奶一杯拉過頭」、「一山還有一山高，蘿蔔還有蘿蔔糕」、「除卻巫山不是雲，內用豆漿無限飲」、「猶抱琵琶半遮面，法式焦糖吐司片」、「天若有情天亦老，牛排五分別太老」。

另有網友笑說，「饅頭加蛋配火腿」這句話其實可以改成「培根蛋餅油呷槐」、「無糖奶茶來一杯」、「改『內用豆漿20元』比較有台灣味」等版本。還有網友事後發揮柯南精神，找到照片中的店家實際位置，是在台北市信義區松山路的某條巷弄中，這間早餐店孩曾因招牌太吸睛，被當地居民分享到臉書社團「信義區三兩事」討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法