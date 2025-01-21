他掀開暖爐驚見「喵星人秀恩愛」 甜蜜畫面融化20萬網友

一名日本飼主表示，最近在家中尋找2隻愛貓，到處翻來翻去後，終於在暖爐下方找到牠們，未料他一掀開暖爐的被子時，發現這對喵星人以「手牽手」的姿勢膩在一起。（圖擷取自@hanadai_neko 社群平台「X」）

2025/01/21 21:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些飼主擔心寵物會感到孤單，因此會選擇多養幾隻，來讓牠們陪伴彼此。不過一名日本飼主表示，他最近在家中尋找2隻愛貓，到處翻來翻去後，終於在暖爐下方找到牠們，未料他一掀開暖爐的被子時，發現這對喵星人以「手牽手」的姿勢膩在一起，像是在朝他秀恩愛，畫面曝光後也融化20萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ねこのはなまるだいきち」的日本網友，在家裡養著橘白貓「花丸」（なまる）和橘貓「大吉」（だいきち），17日他在家中到處尋找愛貓身影，最終在暖爐內找到牠們。結果他掀起蓋住暖爐的被子，就看到2隻喵星人不僅身體依靠在一起取暖，甚至還各自伸出一隻手後，互相上下交疊在一起。

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超萌畫面曝光後，吸引高達470多萬人次瀏覽，不少網友紛紛笑說，「巴魯斯！」、「太可愛了」、「禁忌之愛」、「我會把自己的手手也疊上去」、「連看個貓都要被放閃」、「會不會下面有隻小強？」、「在玩心臟病被你發現了」、「主人如果是單身，應該被爆擊了」、「飼主：牠們都疊在一起了，我不用後空翻了吧？」。

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