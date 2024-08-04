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台版鐵達尼號？台南黃金海岸擱淺貨輪成「期間限定」打卡景點

台南黃金海岸一艘擱淺的貨輪「蘇菲亞號」，成為爆紅打卡景點。（圖擷取自臉書粉專「台南式 Tainan Style」）

台南黃金海岸一艘擱淺的貨輪「蘇菲亞號」，成為爆紅打卡景點。（圖擷取自臉書粉專「台南式 Tainan Style」）

2024/08/04 19:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風襲擊台灣，造成多艘停泊南部外海的貨輪，因不堪風浪衝擊擱淺岸邊，其中一艘多哥籍貨輪「蘇菲亞號」擱淺黃金海岸，由於離市區最近，意外成為了「期間限定」的爆紅打卡景點，不少網友直呼，「台版鐵達尼號」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」今（4）日PO出兩張照片，可見沙灘上滿滿的人潮，全都是為了觀看擱淺的貨輪而來，紛紛拿出手機拍照紀念。廣角鏡頭更展現出，壯麗的日落海景和藍天白雲下，夕陽的餘暉灑在擱淺的輪船上，讓畫面更添一份神秘與壯觀。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「台版鐵達尼號」、「難道是有海洋音樂祭？」、「周杰倫是會在上面唱擱淺嗎」、「身為南區人，從來沒看過黃金海岸被塞爆！」、「今天搞得跟世界末日一樣，搶著搭上方舟，都往同個方向去」、「這些人加起來應該都可以把船推回去海裡了」、「有要送王船了嗎？」。

值得一提的是，粉專早在7月28日就PO出12張貨輪照，並寫下「以防你沒看過大船擱淺，凱米的傑作，蘇菲亞號，擱淺黃金海岸。」。如今，竟真的成為爆紅的打卡景點，令小編尷尬表示，「我好像就是引來這些人潮的始作俑者，笑死」。

此外，現場也有海巡署人員維持秩序，提醒民眾不要離船隻太近，以免發生危險。

台南黃金海岸一艘擱淺的貨輪「蘇菲亞號」，成為爆紅打卡景點。（圖擷取自臉書粉專「台南式 Tainan Style」）

台南黃金海岸一艘擱淺的貨輪「蘇菲亞號」，成為爆紅打卡景點。（圖擷取自臉書粉專「台南式 Tainan Style」）

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