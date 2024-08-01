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愛情或生存？ 研究破解螢火蟲發光終極密碼

最新研究顛覆傳統認知，原來螢火蟲發光並非只為求偶；示意圖。（圖擷取自維基百科公領域，CC BY-SA 2.0）

最新研究顛覆傳統認知，原來螢火蟲發光並非只為求偶；示意圖。（圖擷取自維基百科公領域，CC BY-SA 2.0）

2024/08/01 10:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕夏夜點點螢光在草叢間閃爍，如同夜空中的繁星。然而，這些迷人的小精靈正遭受著生存威脅，它們的未來也蒙上了一層陰影。最新研究揭示，螢火蟲的發光並非只是為了求偶，而可能源於數百萬年前一場氧氣危機。

《大眾科學》（popular science）7月30日報導，長久以來，科學家認為螢火蟲發光是為了警告捕食者：「我有毒，別靠近！』 而螢火蟲體內一種名為「蟾酥毒素」（lucibufagins）」的化學物質，正是它們毒性的來源。然而，中國科學院的研究團隊在一項最新研究中挑戰了這一傳統觀點。他們分析了16種螢火蟲的基因和毒素後發現，螢火蟲的發光行為比蟾酥毒素出現得更早，也就是說，發光可能並非一開始就為了防禦。這一研究成果發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS Nexus）上。

該研究指出，螢火蟲的發光或與1.83億年前一場全球性缺氧事件有關。當時，海洋中的氧氣含量急劇下降，迫使螢火蟲的祖先進化出一種名為「螢光素」（luciferin）的物質來因應氧氣壓力。螢光素具有抗氧化特性，能幫助螢火蟲在低氧環境中生存，而這一過程中，螢火蟲也點亮了自己的光芒。

報導提到，如今，氣候變化帶來的生存挑戰讓螢火蟲的未來更加堪憂。氣溫上升、降雨模式改變，以及城市擴張導致的光污染，都嚴重威脅著螢火蟲的生存環境。試想，當夜晚不再黑暗，螢火蟲又该如何找到彼此，傳遞愛的訊息呢？

好消息是，科學家和公民科學家正在聯手，利用人工智慧（AI）和大數據分析，尋找保護螢火蟲的有效方法。研究發現，減少光污染、恢復自然棲息地、避免使用農藥等措施，都能為螢火蟲的生存帶來希望。

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