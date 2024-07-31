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紐西蘭狗狗胖到53KG 女主人不當飼養遭判刑2個月

紐西蘭奧克蘭1名女飼主不當飼養狗狗，讓牠的體重飆破53公斤，最終被當地法院判處2個月監禁。（擷取自SPCA官網）

紐西蘭奧克蘭1名女飼主不當飼養狗狗，讓牠的體重飆破53公斤，最終被當地法院判處2個月監禁。（擷取自SPCA官網）

2024/07/31 15:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭1名飼主每天餵小狗納吉（Nuggi）吃8至10塊雞肉，導致牠的體重突破53公斤，最終因健康問題猝死。當地法院判處飼主入獄服刑2個月，1年內不得養狗。

根據紐西蘭防止虐待動物協會 （SPCA）聲明 指出，2021年10月發現納吉被女主人「不當飼養」，當時胖到53.7公斤，雙腳幾乎無法承受身體重量。當牠準備被帶上協會車輛時，短短10公尺的路程必須停下來休息3次。

納吉由SPCA接手照顧後，獸醫曾嘗試為牠檢查身體，戴上聽診器卻發現，由於過度肥胖根本聽不見心跳聲，呼吸與行動都十分困難。除此之外，納吉還有指甲過長及結膜炎等健康問題，長期承受身體太胖帶來的痛苦。

納吉飼主坦言，除了餵食狗餅乾外，她每天還讓納吉吃8至10塊雞肉，平常則讓牠待在屋外當作運動，造成牠越來越胖甚至難以行動。對此紐西蘭奧克蘭曼努考法院判處主人2個月監禁、罰款1222紐西蘭元（約新台幣23726元），以及1年內不得飼養任何寵物。

SPCA執行長韋斯特伍德（Todd Westwood） 表示，「納吉被嚴重餵食過多，他的主人沒有尋求幫助或改變行為，而是繼續餵食過多，直到他幾乎無法行走。這是不可接受的。」

納吉在SPCA照顧下體重慢慢減輕8.9公斤，但最後仍因肝臟破裂引起急性內出血不幸死亡。

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