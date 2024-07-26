秒變富二代！男遭拐走25年被億萬富爸找到 辭裝潢工還官宣這事

中國河北億萬富翁解克鋒找回失散25年的兒子解清帥。（圖擷取自微博）

2024/07/26 23:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北億萬富翁解克鋒為尋找失散25年的兒子解清帥，曾開出百萬人民幣懸賞，經過多年努力，警方透過人臉識別技術，終於在2023年找回人在四川當裝潢工的兒子。一夜暴富的解清帥坦言，相當不習慣。經過7個月調整，他近日PO出與女友的影片，引起網友熱議。

綜合中媒報導，1998年春節前夕，當時出生僅100天的解清帥在家中被人偷走，從此杳無音訊。解克鋒夫婦第一年為了尋子，花光了所有積蓄。之後不得不在親友的勸說下，邊創業邊尋子，25年來累計了上億萬身家，更是在社交平台上懸賞百萬人民幣，「如果能提供孩子的線索，我給20萬人民幣（約新台幣88萬元）酬謝；如果能把孩子找到並送回來，我會給100萬人民幣（約新台幣440萬元）的酬謝」。

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經過多年努力，終於在2023年11月迎來轉機。警方透過人臉識別技術，發現生活在邯鄲市的解清帥，DNA比對確認身分。在被找到之前，解清帥一直在四川成都當裝潢工人，養父母早逝，他跟著爺爺、奶奶艱辛長大，。

一夕之間變身為富豪之子的解清帥在網上備受關注，去年12月4日發布一則影片，向網友的關注表達感謝。他說，能夠找到自己的家人非常開心，「祝福所有正在尋親的父母還有孩子，早日找到自己的家人，闔家團圓。」

影片發布後，短短1小時就吸引了10萬人追蹤，5天時間裡，他一共發布3則視頻，個人帳號累積了183萬粉絲。隨後，解清帥從原來的公司辭職，開始直播賣貨，創業成立工作室。如今，解清帥個人社群帳號粉絲數已超300萬人。

解清帥曾多次在直播中提到自己擁有女友，但始終未透露她的真實姓名，前天（24日）在抖音放閃公布戀情，發布與女友的合影，還高調告白「被愛真好，我是說有妳真好」。而另一段影片中他更說，「愛情沒有捷徑可以走，真誠才會長久。」

解克鋒為尋找失散25年的兒子，曾開出百萬人民幣懸賞。（圖擷取自微博）

解清帥發布與女友的合影，並帶他回家。（圖擷取自抖音）

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