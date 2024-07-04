新版日圓新鈔上路 慘遭日本網友輪番惡搞

新版紙鈔昨日正式上路，竟有頑皮網友分享如何「惡搞」新鈔。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2024/07/04 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本央行今年7月3日起，正式發行新版日幣紙鈔，總計有3種面額，分別為10000日圓、5000日圓及1000日圓，新版紙鈔昨日正式上路，不少日本民眾陸續兌換，網上除有民眾拍照曬出新鈔，竟有頑皮網友分享如何「惡搞」新鈔。

社群平台「X」（前Twitter）名為「かんの」的日本網友，3日下午2點PO文，除了分享自己在當天兌換日幣新鈔使用，更秀出一張他心血來潮，使用新鈔做出的「第一件事」，也就是將一張印有日本知名偉人「北里柴三郎」肖像的1000日圓，把其臉部對折，並用不同角度拍攝，讓肖像露出哭笑不得的逗趣表情。

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與此同時，社群平台「X」名為「みっちー」的日本網友，也在同日下午兌換到新鈔後，分享他如何利用自己高超的摺紙技巧，把日幣新鈔上的3位日本偉人肖像，變成像是纏著傳統頭巾的印度人。另有一名社群平台「X」名叫「管領」的日本網友表示，他發現市面上販售給兒童用的玩具紙鈔和硬幣，竟也同步更新成最新版的日幣紙鈔。

這些逗趣的惡搞畫面曝光後，立即笑翻眾多網友，紛紛表示，「咖哩3人組」、「一出來就被整」、「不要玩鈔票啊！」、「每張新鈔必經的過程www」、「從兒童玩具來做教育，速度好快」、「這些應該是每個人都至少做一次的事情！」、「日本新幣有分：輕度、重度，還有印度XD」、「這是似乎一張能表達喜、怒、哀等情緒的鈔票」。

日本網友兌換新鈔後，把新鈔上的肖像，變成像纏著傳統頭巾的印度人。（圖擷取自@piropirobrother 社群平台「X」）

另名日本網友分享，把1000日圓對折，藉此讓肖像露出哭笑不得的表情。（圖擷取自@Turtle_movie 社群平台「X」，本報合成）

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