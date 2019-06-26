〈中部〉梅雨豐沛 雲林湖山水庫首度滿水位

2019-06-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕歷史性的一刻，湖山水庫首度滿水位溢流！

2016年4月啟用 今年水量曾只剩兩成

二○一六年四月啟用的雲林湖山水庫，今年四月雨季開始從清水溪桶頭取水口進水，昨天水庫第一次滿庫溢流，水位標高二百一十一．五公尺，蓄水量五千零八十五萬噸，溢洪堰的水上午十一點開始溢流入疏洪道排出水庫，成為湖山水庫歷史的一刻，吸引不少民眾前往見證。

湖山水庫主任李炎任表示，湖山水庫採「離槽式」設計，水庫自己的集水區僅六．五八平方公里，清水溪桶頭集水區則有兩百七十九平方公里，主要水源來自清水溪，今年枯水期時無法從清水溪引水，水庫蓄水量一度僅剩兩成，所幸四月梅雨季來臨後山區降雨量大，水庫從桶頭引水口引水進水庫，不過基於安全考量，水位每天控制上升○．五公尺內，經三個月時間，昨天水庫正式滿水位，標高海拔兩百一十一．五公尺，比預期提早近半年。

蓄水量逾5千萬噸 提早近半年達標

李炎任強調，湖山水庫蓄水主要提供民生用水，目前每天供水量約廿萬噸，達到滿水位後會進行為期約一年的水庫安全評估檢查，這段期間水位會控制在高水位兩百零五至兩百一十一．五公尺間，由於蓄水達五千萬噸，對雲林民生用水的供應有確保的效果。

雲林縣副縣長謝淑亞及斗六市長林聖爵、多位縣市議員前往見證這歷史一刻。

陳姓民眾表示，湖山水庫的開發設置是雲林百年大計的一頁，水庫的設置可減少地下水抽取、延緩雲林地層下陷；曾參與水庫工程的賴姓民眾也說，滿水位的畫面，令人動容。

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