〈台北都會〉台北市府拋售逾百億聯開宅 議員：違反居住正義

2019-06-24

〔記者林家宇、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲將五七○戶捷運聯合開發住宅納入公共住宅支票數字，但因聯開宅多屬大坪數、地段導致高租金，出租率欠佳，柯曾承認戰略錯誤，台北市政府祭出降低租金、長租優惠等誘因後，近日決定拋售總值約一一一．六二億元聯開宅，數量大於過去四年的總和，由於拋售清單包括內湖站「潤泰京采」四六○二坪可做住宅的一般事務所，議員高嘉瑜質疑不符居住正義、不排除告上監察院。

下半年拋售逾300戶 已大於過去4年總和

捷運局統計，二○一四年至二○一八年聯開宅售出二六七戶，今年下半年待處分則超過三百戶，包括內湖站一五四戶、台北橋站一○九戶、菜寮站五十一戶、辛亥站十七戶、港墘站六戶；明年則有中山站、大橋頭站和信義安和站聯開宅，待售戶數還沒統計。

台北市議員戴錫欽指出，聯開宅常以出售為主，轉作建設捷運的自償性經費，柯市府當初為兌現政策，將聯開宅當公宅出租，後來發現租金高昂，反應不如預期，收租難負擔自償性經費，議會交委會同意出售，附帶決議要求市府須檢討。

高嘉瑜：短視近利賣祖產 行情低於市場

不過，議員高嘉瑜則批評指出，柯市府短視近利賣祖產，近期拋售聯開宅數量高於過去四年總和，尤其內湖站四千多坪、總值卅八．二九億元的一五四戶一般事務所，位於商業區，可做小家庭公宅，市府鑑價竟每坪約八十萬元，低於附近新建案「双湖匯」每坪一百萬元行情；而過去市府強徵民地、得標廠商潤泰掛羊頭賣狗肉，違規賣豪宅等爭議，也船過水無痕，不排除告上監察院。

聯開宅不再當公宅？ 捷運局：管委會討論

捷運局主秘王偉回應，估價師已考量內湖站房型、未來轉作住宅的可能市價，一坪八十萬元不算低。捷運局聯合開發處長魏國華表示，大原則是聯開宅出售、商辦空間出租，每年出售數量很平穩，沒明顯高低起伏，目前約一一八○戶出租；未來新完工的聯開宅是否不再做公宅？他說，要由管委會討論用途。

台北市出售聯開宅計畫表

台北市捷運局下半年預計將出售至少三百戶聯開宅，圖為台北橋站聯開宅。 （記者林家宇攝）

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