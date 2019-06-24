〈中部〉（台中）韓粉走過 滿地垃圾加兩坨屎

2019-06-24

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕真傻眼！韓國瑜前天於台中市七期水利地與惠來遺址（小來公園）造勢，並於昨天清晨於相關粉絲頁臉書上，自誇現場不留垃圾，「這是我們的態度！」但實際上卻是垃圾遍地，「漫出來」並散發酸腐惡臭，更令人傻眼的是，惠來遺址還留下兩坨糞便，其中一坨距離遺址展示區僅十公尺，台中市惠來遺址保護協會理事長陳家彥無奈地說，造勢會場有流動廁所，為何會在遺址區內排糞，真是匪夷所思。

對此，協助韓國瑜台中造勢大會商借場地等事宜的市議員陳政顯說，辦完活動已夜間十點多，攤販撤離後已深夜十一點，導致垃圾未能在第一時間清走；昨天一早就聯繫民間垃圾清運公司協助清運垃圾，加速恢復原貌。

台中市環保局指出，針對活動主場裡的垃圾，因是民間主辦的活動，須由承辦單位自行負責清運，昨日接獲場內垃圾未清後，即與承辦單位聯繫限期昨日一定要清運完畢，否則開罰，到昨日下午四點時，場內垃圾已完全清除。

但附近周邊道路屬公共區域，環保局指出，平時就有派清潔隊員負責公共區域的整潔維護，活動結束後周邊道路確實出現不少垃圾，昨日西屯區清潔隊加派人手到卅三人協助清運，共清出三噸垃圾及一噸回收資源，該局表示，因周邊道路人來人往，無法確知垃圾是何人所為，無從開罰，僅能呼籲民眾出遊務必不要製造髒亂與垃圾。

昨天不少民眾則對韓國瑜在台中辦造勢活動「人進來，垃圾留下」的情形非常不滿，惠來遺址協會於臉書中指出，遠從台北來的友人見到小來公園一堆一堆的垃圾都甚感訝異，不少市民更指出，辦一場大型造勢活動，不能只想著發大財，連續兩天先是造成七期交通的混亂，昨天更留下大批垃圾，市府未來對這類活動有沒有更強的管理辦法，應該思考。

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