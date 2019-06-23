〈南部〉南市自蓋社宅 選在台南公園對面

2019-06-23

〔記者劉婉君／台南報導〕南市社會住宅包租代管計畫自去年一月試辦以來，目前成功媒合近兩百五十戶，今年將增加委辦廠商，希望能擴大效益；另外，與內政部營建署合作的首批市府自蓋社會住宅，地點則選在北門路與小東路口、台南公園對面的台鐵公有地，今年度將招標規劃設計。

市府自蓋的社會住宅計有三百五十戶，總顧問標將發包，營建署長吳欣修表示，未來小東路的社會住宅原則上土地是租用的，興建時期的融資利息補貼，將由營建基金負擔。而因南市都發局最近代辦的工程較多，在市府先期規劃及規劃設計後，興建事宜由營建署南區工程處代辦，融資利息由營建署負擔，待產品完成後再交給市府經營，由市府以長期經營的收入償還興建成本。中央和地方合作、努力，為弱勢住戶、學生及年輕人提供好的社會住宅。

南市都發局長莊德樑表示，社會住宅包括包租代管、與軍方合作以都更方式取得的五百八十戶、市府自蓋等方式；其中，包租代管試辦一年，媒合成功的地區以中西區、永康區為主，現尚有五十戶房東、超過一百戶的房客待媒合，第二年計畫即將重新發包，希望能有更多房東加入。

市府與軍方合作，於平實營區、二空新村及精忠二村等營眷改土地公辦都更案，以公益性設施回饋取得社會住宅，將在下半年度招標。莊德樑說，包括設計及工程施工等，至少需要三年後才能供應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法