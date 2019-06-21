〈中部〉《台中》韓國瑜明造勢區域大 交管10小時挨批擾民

2019-06-21

〔記者許國楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中場造勢大會明天登場，警方昨公布最新交通管制區域圖，強調視當天狀況採漸進式逐步彈性擴大管制，管制時間也從原本十四小時變為十小時，但已有不少民眾反映，老虎城購物中心旁的造勢場地在七期豪宅區與商業區內，原本假日就易大塞車，一旦交通管制長達十小時，警方的交管又劃設那麼大，當天可能「韓粉笑嘻嘻，塞車民眾苦哈哈」。

核准造勢 管制最長、範圍最大

為什麼會在假日的熱鬧百貨商圈，核准這幾年管制範圍及時間最大也最長的造勢場子？到底是造勢？還是擾民？據了解，造勢大會場地因為交通便捷，且一旁就是台中市第六分局，因此連同先前胡志強競選連任辦造勢晚會，去年民進黨林佳龍首場造勢晚會、國民黨盧秀燕選情之夜造勢都是在此，近幾年已成為台中市區舉辦政治造勢活動的首選，只是這三人場子的管制範圍都僅在緊臨會場路段，申請時間也大約在五小時左右，與韓國瑜週六這場相較，明顯小巫見大巫。

明午至晚上10點 採管車不管人

而警方昨經密集開會已完成相關秩序與交通維護計畫，包括攤商擺設區也與主辦單位達成務必在會場內共識，昨天公布最新的交通管制區域圖，管制時段自當天十二至二十二時，管制範圍北起市政北六路（含）、市政北五路（含）以南；東至惠中路（不含）以西；南沿市政路（不含）以北；西迄黎明路（不含）以東，範圍內道路視狀況做必要的彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式，確保住戶及商家通行權益。

設指引卡 多路公車須配合改道行駛

六分局強調，當日活動將採對影響民眾最小的疏導管制方式，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由員警當日發送用路人相關改道資訊，另已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。

民眾怨 造勢場本就是易塞車區域

但民眾對此表示不樂觀，指造勢場地鄰近國家歌劇院、老虎城、林酒店，距離新光三越也不遠，原本每逢假日就易大塞車，一旦交通管制長達十小時，管制區外溢的車流及人潮勢必造成交通雪上加霜，再加上鄰近高速公路及快速道路，恐怕會造成相當大的不便及民怨。

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