〈南部〉青山國小畢業班導師突請育嬰假 惹議

2019-06-20

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕東山區青山國小昨日舉行畢業典禮，畢業班原李姓導師在畢業考前突然請育嬰假即未到校，家長原擬利用李姓導師返校參加畢典當面質問，但李師避不回應，家長怒批不負責任，質疑是否適任教師工作。

學生家長表示，今年畢業班有十九位學生，李姓導師從五年級開始帶，卻在畢業前約兩個月突然請育嬰假，李師小孩已近三歲，請育嬰假的理由讓家長難以接受，懷疑是否因李師將調任他校，就放任目前工作不管。

家長怒批，導師突然放著畢業班不理，甚至連成績都沒處理，毫無職業道德，即使找來代理導師，但學生畢業前情緒躁動，根本無法妥善管理，質疑原導師不適任教師。

校長︰親師互動等問題已陸續改善

校長吳信宏表示，李姓導師依規定請育嬰假，校方依法須准假，李師不願回應家長說法，但請育嬰假時曾提及家庭因素，李師請假後也甄選代課老師代理導師，代理導師認真負責，對家長反映有關親師互動等問題，已陸續改善。

南市教育局指出，經查，青山國小李老師經該校核准自今年五月一日起至六月卅日止撫育子女（兩歲）育嬰留職停薪；另有關帶班及成績部分，校方有找好代課老師帶好班級。市長獎多元成績，原導師將檔案遺失，後來也有回校協助成績處理。

教育局︰請假應顧及學生受教權

但教育局也說，申請育嬰留職停薪固然是老師權益，但也應顧及學生受教權與社會觀感。校長在核假前應衡量請假的適切性並與教師充分溝通，協調適合的請假期間，若非請不可，也應做好職務交接，否則校長有權不予核准。

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