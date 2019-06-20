〈中部〉雲林最老鎮西國小大禮堂修復 再現風華

2019-06-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣最老禮堂鎮西國小大禮堂，費時一年、耗資一千六百五十萬元修復完工，昨天正式啟用並舉辦鎮西國小第一一七屆畢業典禮；校長張景哲表示，學校已有十年未在大禮堂舉辦畢業典禮，老禮堂結合畢業典禮，象徵「優質傳承，生生不息」的永續精神。

2006年雲林縣府登錄為歷史建築

張景哲表示，鎮西國小是雲林縣第一所國小，創校至今已逾一百廿年，校園禮堂籌建於一九三二年，台灣光復後歷經二次整修工程，鎮西國小全校都已重新整建，早不復原來面貌，老禮堂原本在學校改建時一度面臨拆除命運，經校友及文史工作者爭取保留，二○○六年獲縣府登錄為歷史建築，是校內僅存及最悠久的日治時期形制的建築物，保有興建之初的木屋架原件及人字形屋架結構。

斥資1650萬修繕 昨啟用舉辦畢典

九二一地震後，老禮堂極需修繕整建，立委劉建國於二○一五年邀集教育部、文化部等相關單位會勘，文化部同意補助上千萬元經費，縣府也編列配合款共一千六百五十萬元，歷經多次發包後，二○一八年於鎮西國小創校一百廿週年開工展開修復。

大禮堂是雲林縣境內保存歷史最悠久的小學禮堂，經整修後已拆除過去增建的天花板，重現大禮堂木造屋架的原始面貌，充滿歷史感與屋架構築美學的通透感，室內更飄散著檜木香氣；整修後室內加裝設冷氣，讓學生可以在舒適的環境下進行畢業典禮，增加的吸音棉等設施，也讓鎮西國小管弦樂團表演時聲音聽得更清楚。

文化處長陳璧君強調，大禮堂重新啟用的第一個活動就是學生畢業典禮，非常有意義，也讓大禮堂的歷史空間與使用者有更多的互動與對話，傳達「校園文化資產」的傳承價值。

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