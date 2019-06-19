〈南部〉噴藥防治秋行軍蟲 屏東有機農憂認證

2019-06-19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕秋行軍蟲入侵台灣，農委會十八日啟動發生蟲害地區直接「噴藥」殺蟲，讓有機農戶憂心，好不容易申請到的有機認證，恐因為強制用藥毀於一旦；屏東縣農業處長黃國榮回應，有機農民可用苦楝油和蘇力菌進行防治，如因配合秋行軍蟲的防疫作業而使用化學藥劑，可事先通知驗證公司，不會影響驗證資格。

縣府：可事先通知驗證公司

種植有機火龍果超過二十年的屏東農友劉雪霞說，她一路堅持有機種植，火龍果相當怕斜紋夜盜蛾，多年來她都用費洛蒙誘集器來防治斜紋夜盜蛾，秋行軍蟲與斜紋夜盜蛾同屬夜蛾科，防治作法應相同，萬一田間發現秋行軍蟲，政府強制噴藥，多年投入有機的心血就白費了。

高雄農業改良場專家說，秋行軍蟲與斜紋夜盜蟲都是雜食性昆蟲，但母蟲對不同作物的氣味有不同偏好，秋行軍母蟲喜歡在禾本科作物產卵，像是玉米、小麥、稻米等。

專家：費洛蒙誘集器有作用

專家也指出，誘集器主要使害蟲受到費洛蒙刺激後，飛入誘蟲器中，讓田間雌、雄比失調，減少雌蟲交配機會，進而減少產卵量及下一代蟲口密度，以達到防治目的，這樣的方式對兩種蟲都有作用，但秋行軍蟲首次在台灣現身，希望能在成蟲前提前預防。

黃國榮表示，目前防檢局公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共十一種，有機田農民如發現可疑蟲體，除了可用苦楝油和蘇力菌進行防治，呼籲農民發現疑似蟲體儘速通報，以避免疫情擴大。

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