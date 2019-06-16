〈南部〉台南沙雕展29日登場 馬沙溝彩繪村拍照熱點

2019-06-16

〔記者楊金城／將軍報導〕台南濱海夏天限定最夯的一見雙雕藝術季將在廿九日展開，沙雕展在將軍馬沙溝3D彩繪村，目前已有部分作品完成，相當吸睛，未演先轟動，成了遊客拍照打卡景點。

部分作品完成 吸引遊客拍照打卡

雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，馬沙溝3D彩繪村沙雕展，結合馬沙溝社區廟宇文化，推出懷舊風十足的「戲棚下」、搭配傳統建築、營造在地人文「漁湧豐收」，以守護環境為主題的「英雄排排站」、誰拍誰的「猴塞雷」等四大主題六座沙雕，動用一百五十噸沙子。

「一見雙雕」第8年 首見動態影音光雕

雲管處主辦二○一九台南「一見雙雕」藝術季，今年是第八年舉辦，雙主場地在七股鹽山和台灣鹽博物館，副展場在將軍馬沙溝3D彩繪村，將在六月廿九日開幕，舉辦到七月底，除鹽雕、沙雕外，首見動態影音的光雕。

沙雕展以往在馬沙溝遊憩區展出，但因園區進行整修工程，去年移到馬沙溝3D彩繪村展出，並因遊憩區海岸沙洲退縮嚴重，另闢「沙」場，沙子改取自園區南邊堤防旁的風吹沙，一方面順便清理被沙掩蓋的防汛道路，二來沙雕展結束後再歸還給海岸。

目前馬沙溝3D彩繪村正如火如荼進行沙雕創作，使用硬地堆沙工法再由沙雕師創作，最近時雨時晴，讓沙雕師吃足苦頭。「漁湧豐收」、「猴塞雷」沙雕作品先完成，未演先轟動，吸引遊客和沙雕互動拍照，非常開心，期待整個沙雕作品完成。

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