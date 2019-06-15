〈台北都會〉新店花園新城 終於有自來水了！

2019-06-15

〔記者何玉華／新北報導〕長期沒有自來水可用的新店花園新城社區，今年底前可望完成全區自來水管線建置，上千住戶終於都有自來水可用了。

水利局指出，花園新城在一九七○年代興建時，並沒有建置自來水管線，透過簡易自來水系統引用蘭溪山泉溪水；後來因山區開發，水質不如以往，社區住戶希望使用自來水，但因建商未將道路產權移轉給社區，產權無法釐清，影響自來水管線建置。

住戶指出，若遇枯水期或久旱不雨，溪水乾涸，就會面臨民生用水不足及安全等問題；加上近來氣候變遷、枯水期變長、管線老舊，且山泉溪水水質不佳，管線需要全面更新，但自來水不上山就無法改變水量不足的問題。

835戶先供水 剩下436戶年底前完工

水利局從二○○九年推動「新北市新店區粗坑里花園新城社區接飲自來水上山案」，逐步解決土地產權爭議，第一階段八百卅五戶五月開始，由台北自來水事業處供水，使用住戶已超過八成；第二階段的四百卅六戶，預計年底前完工，屆時全社區都可供應自來水。

水利局提醒，第二階段工程已經發包，用戶可向台北自來水事業處南區營業分處申請自來水，搭配施工進度，可避免申請給水外線時需額外再給付道路銑鋪費用。工程預計今年十二月完工，屆時全社區皆可供應自來水，確保枯水期用水無虞，水質也可安心飲用。

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