〈南部〉潮州郡守宿舍保留 重現曙光

2019-06-13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州鎮公所對面的「郡守宿舍」，地上物與土地所有權分屬國防部及屏東縣政府，長年無人管理，導致宿舍屋頂塌陷且雜草叢生，經潮州鎮公所主動提出修復再利用計畫，讓郡守宿舍保留重現曙光。

公所提修復再利用計畫 串聯景點

潮州鎮在日治時代劃設為「潮州郡」，是管理屏東地區的高級行政單位，「郡守宿舍」見證這段歷史，凸顯潮州重要的政經及地理位置，地方文史工作者去年提報「歷史建築」，希望透過文資身分保護，讓郡守宿舍得以修復與傳承，上個月文資審議結果出爐，郡守宿舍以列冊追蹤收場，未獲得文資身分，讓不少鎮民擔心會變成廢墟。

縣府進行計畫審議並尋求經費協助

縣府文化處副處長曾龍陽表示，民眾提報「歷史建築」經文資審議後決議「列冊追蹤」，半年內會再次審議是否繼續列冊或給予文資身分，昨天再次開會，縣府、國防部與鎮公所三方初步達成共識，近日將先由軍方協助在宿舍周遭搭設圍籬，維護宿舍周遭公共安全，並由有意願代管的潮州鎮公所提出修復及再利用方案，縣府後續進行計畫審議並尋求經費協助。

潮州鎮公所主任秘書王建元說，完整的修復再利用計畫，可成功帶動地方觀光，像是燒冷冰圓環旁的舊三工處日式建築群，公所以傳統工法復刻，去年底完工啟用後引入遊客服務資源，打造「潮州日式歷史建築文化園區」，目前平均每個月都有超過一萬名遊客到訪。

王建元指出，潮州郡守宿舍是地方歷史建築一塊重要拼圖，過去因分屬不同單位，無人管理，鎮公所財力有限也使不上力，今年公所提出代管想法，獲得三方共識，將循復刻三工處日式宿舍的成功經驗，為郡守宿舍進行修復再利用，未來可與舊三工處日式宿舍群、屏東縣戲曲故事館串連，從點到面弔古尋幽，保留潮州鎮的發展軌跡。

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