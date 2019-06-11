〈南部〉會考5A++滿分滿點 高市五福國中19人、陽明14人

2019-06-11

〔記者方志賢／高雄報導〕國中教育會考成績出爐，高雄市五福國中成績亮眼，有十九位學生考出五個A++滿分滿點；資優班許承恩從小被診斷出心律不整，在課業上力求表現，順利考出五A以上。雙胞胎姊妹花黃婷芝、黃婷宣，從小一起讀書、相互討論，也雙雙考出五A好成績。

兩校各六人錄取雄中科學班

陽明國中則有一百五十三位學生獲得五A佳績，十四人獲得五A++滿分滿點，其中並有二人作文達六級滿分，而目前已有六位學生錄取雄中科學班。

五福國中校長陳宗慶表示，今年該校會考滿分滿點（卅分卅五點）且作文達六級分有二人，有十九人五個A++滿分滿點，一百六十九人獲得五A；尤其是已錄取雄中科學班的六人，沒有鬆懈學習，仍在會考展現優秀成績，十分可貴。

許承恩考出卅分卅四．四級分，他從小有心律不整狀況，每當緊張或太興奮，就會頭暈、喘不過氣，因而很早就學習控管情緒。他說，因體育比較差，在學業上力求表現，很開心會考考出好成績，因為對生物、物理很感興趣，以讀醫科為目標。

黃婷芝、黃婷宣求學一直同班，一起念書、討論，姊姊黃婷芝專長在國文、英文，妹妹黃婷宣念數理資優班，兩人分別考出卅分卅二．五級分及卅分卅一．五級分的好成績。

小港區鳳林國中今年首度出現會考五A的學生，分別是陳亮宇及李心芸，其中李心芸的父親視障，家計全靠母親，她參加學校辦的「霞光學堂」自主自習，善用課後時間留校讀書，持續努力，獲得好成績。

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