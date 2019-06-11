〈台北都會〉8千萬改造 動物園河馬浴場髒兮兮

2019-06-11

柯︰設計要再檢討

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府二○一五年斥資八千五百萬改造動物園「河馬浴場」，讓遊客可從池水觀看河馬動態，台北市長柯文哲還曾到場揭幕；不過台北市議員王閔生昨於議會市政總質詢卻指出，結果市長不在，水就變得很污濁，水面下幾乎看不到河馬，窗戶也是污垢。對此，柯回應，設計要再檢討，這些問題都要處理。

王閔生提及，台北市立動物園號稱是世界排名前十大，二○一七年時柯文哲前往查看河馬館，當時水質清澈，但兩年過去水已變得污濁，玻璃也很髒，遊客根本看不到河馬；曾看過有小女孩跑到欄杆上想看河馬、就連有些大人遊客也要彎腰才看得到河馬，動物園的展示不友善。

王閔生進一步指出，動物園告示不佳、門票地圖過小，如動物園貓熊的館名叫新光特展館，遊客不一定看得懂；此外，有些導覽也缺乏英文，殊不知每年動物園約有三十到四十萬名外國遊客，動物園大廣場固定式導覽地圖沒有英文，外國人怎麼看得懂。

對於河馬浴場水質不佳，動物園長金仕謙表示，當初沒考量到陽光照射與藻類部分，且現在有兩隻公河馬，排糞量較大，所以造成玻璃髒污，會加強清潔。

柯文哲則坦言，市立動物園排名是全世界前十大「不太可能」，他認為要請志工跑一趟，將問題列出來，做整體改進，這些小問題都應該要解決。教育局長曾燦金則說，會找觀傳局、資訊局與學者，用外部力量協助檢核。

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