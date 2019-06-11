〈中部〉林內焚化廠重啟？ 張麗善：垃圾最終靠焚化

2019-06-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林垃圾問題嚴重，縣議員陳俊龍昨在議會質詢「林內焚化廠是否重啟？」對此雲林縣長張麗善表示，一縣市一焚化爐是正確的政策，垃圾最終處理方式還是焚化，給她二年時間，會有成熟的治本方法出爐。

張麗善：兩年解決垃圾問題

陳俊龍質詢指出，雲林不要髒亂，必須解決垃圾囤積無法處理的問題，民眾要求重新啟用林內焚化廠，他因應民眾要求，希望縣長能對是否重啟林內焚化廠表態。

張麗善表示，垃圾處理最終還是得靠焚化，她肯定前縣長張榮味興建林內焚化廠的明智決定，雖然焚化爐因與淨水場太近而引發爭議，但可確定的是，林內焚化廠並不是全台最接近淨水場的焚化廠，台北市的焚化廠距離淨水場僅有五百公尺。

張麗善說，解決雲林垃圾問題她會治標、治本雙管齊下。治標方面，要落實垃圾源頭減量，透過掩埋、六輕協助解決、委外處理，目前一天約一百噸，以避免垃圾囤積污染環境，今年七月垃圾打包暫時封存就要進場，配合強化MT功能，不再固化造粒，除可節省成本及降低能源耗損，也能降低廢料率；治本方面，給她兩年時間，她會有成熟的垃圾處理治本方法。

林內鄉長：不要消費鄉民

針對議會多名議員希望啟用林內焚化廠，林內鄉長張維崢呼籲議員們不要每次議會開議就消費林內鄉民，環評造假被法院判違法是事實，如果當初合法就不會讓縣庫損失卅多億元，更不用說焚化廠距離處理民生用水的淨水場不到一公里，所謂已所不欲，勿施於人，如果議員那麼喜歡焚化廠，可將林內焚化廠遷移到自己的選區內，或督促縣府在自己選區蓋一座新的。

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