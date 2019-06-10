〈南部〉台南擬設畜禽糞處理中心 朝零臭味挺進

2019-06-10

〔記者楊金城／新營報導〕農委會為解決迫在眉睫的畜禽廢棄物（糞便）處理問題，計畫在柳營區台糖農場設置台南市農業資源循環利用研究中心，多數畜禽業者支持，但這座堆肥工廠緊鄰柳營德元埤荷蘭村，地方民眾擔心畜禽糞便運送及製造肥料過程產生臭味，衝擊環境，反對設立。

農委會表示，設置研究中心的選址原則，包括土地坐落鄰近產業群聚區域、運輸及處理過程不能產生臭味影響周邊環境、開發多元利用模式如肥料化、能源化及材料化，以及研發適合台南不同作物所需的肥料。也會結合畜產試驗所、台南農業改良埸、工研院及成功大學等產研機關，設置零排放、零臭味及零污染的研究中心。

雞、牛、豬糞 面臨無處處理

雞糞當肥料，以前是養雞業者的額外收入，吳姓、黃姓雞農說，現在環保法令不允許以雞糞直接在田間施肥，去年至今雞農反而要僱用清除業者來清除，清除雞糞費用一隻雞算一元，有時有錢也找不到人來清，只能堆在雞場內。酪農、豬農也面臨處理牧場糞便的難題。

農委會估算，光是柳營酪農區每年生產十二萬噸牛糞，相當於六千個貨櫃，堆起來的高度則相當於一座一○一大樓。

台南市陸禽包括土雞、白肉雞及蛋雞產業，每年產生的雞糞量約廿四萬公噸，堆疊起來的高度大約是兩座一○一大樓，農委會畜牧處長謝耀清說，政府再不協助處理，畜禽產業很難永續經營。

台南地區酪農與養雞團體最近成立設置台南市農業資源循環利用研究中心推動委員會，農委會表示，將與市府及產業選取適當土地，爭取經費補助市府推動設置農業資源循環利用研究中心，以解決台南市產業畜禽廢棄物去化及環保問題力。

計畫設在柳營台糖農場土地

台南市農業資源循環利用研究中心計畫設在柳營區台糖農場土地，面積約五公頃，但因鄰近果毅地區和荷蘭村，地方民眾擔心畜禽糞便運送及製造肥料過程產生臭味，衝擊環境，有反對聲音出現。

地方民眾擔心臭味 衝擊環境

農業局已接到民眾反對設立研究中心的陳情，建議除設置研究中心，應研議協助現有肥料工廠擴充產能、鬆綁環保法令，才能有效去化畜禽廢棄物。

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