〈台北都會〉泰國終極廚師賽 經國學院獲1金3銀3銅

2019-06-10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系學生李承恩等五人，日前到泰國曼谷參加「終極廚師挑戰賽」，共有亞洲地區一千三百多人參賽，分為專業和年輕廚師競賽；比賽結果，李承恩等人共獲得一座小金人、一金、三銀、三銅、二佳作，李承恩除了摘得一金、一銀，還榮獲象徵單項最高分的小金人獎座，非常難得。

李承恩穿金戴銀還獲小金人

經國餐廚系主任周景堯指出，李承恩在加州乳製品學生組摘金，在校就用基隆常見的赤鯮與大明蝦練習，希望把基隆海鮮名揚海外，比賽時用酪梨切達魚肉捲與鮮蝦干貝起司，搭配起司鳳梨莎莎與鯷魚美乃滋及低溫起司雞胸、番茄瑞可達與松露菠菜麵捲佐雞骨肉汁，以一冷一熱的烹調手法，呈現食材的風味與層次感，赤鯮與大明蝦的好滋味征服評審味蕾。

李承恩也在比利時薯條職業組摘下銀牌，他以西式、東南亞風味分別呈現，西式風味是採用法式肉醬與松露做基底，在東南亞風味中，採用泰國新鮮香料做成綠咖哩，並結合台式鹽酥雞與日式章魚燒的概念，大膽創新讓評審驚豔。

另外，蘇芳儀也在加州乳製品職業組摘下銀牌，在雞豬雙主菜職業組中奪得銅牌；陳品安在雞豬雙主菜學生組拿下銀牌，在西式鴨肉學生組奪得銅牌；陸泓叡在雞豬雙主菜職業組獲得銅牌，在現烹牛肉職業組拿到佳作；劉柏濬在四款盤飾點心展也獲得佳作。

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