〈北部〉《桃園》捷運綠線地下段GC02標 中工團隊得標

2019-06-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）與以北（GC03標）兩個標案，其中GC02標於前天完成評選作業，有兩家廠商符合資格，最後由「中華工程」團隊獲選為最有利標廠商。市府捷運工程局預估，待雙方簽約後，十月就可進行地下段工程動工，預計二○二六年完成地下段整體工程；GC03標只一家廠商投標，將於下週評選。

捷工局預估 大約10月動工

捷運綠線土木工程分為五個標案，高架段（GC01標）部分總經費一二八億元，去年八月由大陸工程得標。但地下段潛盾工程GC02、GC03標卻一波三折，前後已流標五次，經捷工局調高金額，才陸續有廠商投標；其中GC02標金額為一六一．六四億元，GC03標金額為一九○．二二億元，兩個潛盾工程標案總金額為三五一．八六億元，連同高架段總金額約四八○億元。另GC04標也是高架段，因屬航空城延伸線，須待航空城土地取得後才能動工；GC05標為站體電梯工程。

團隊日商 有機捷潛盾施工經驗

綠捷潛盾段GC02標於三月二十六日第二度上網公告招標、五月二十二日公告截止，有兩家廠商投標，經資格審查後，前天進行評審，最後由中華工程、日商奧村組營造、日商大豐營造所組成的團隊得標；其中，中華工程曾承攬國內外多個重大軌道工程，也是捷運綠線機電工程的搭配廠商，而日商奧村組營造、日商大豐營造都是潛盾工法專業廠商，兩家廠商都有機場捷運潛盾工程施工經驗。

捷工局表示，捷運綠線GC02標全長六．七公里，經過八德、桃園兩個行政區，路線內有G03、G04、G05、G06四座地下車站，由於區段轉彎處多，且為了縮短工期，工程將採用日本生產的六部中折式潛盾機及一部標準型潛盾機投入施作。

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