〈中部〉歷史建築富美館被修成「神社」 彰化縣府限期恢復

2019-06-05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府斥資六百多萬元修繕北斗鎮歷史建築「富美館」，完工後恢復廟宇舊觀，沒想到廟方擅自在大門前設置大型「鳥居」造型遮雨棚，讓傳統建築風味盡失，變成「日本神社」！彰化縣文化局指出，已要求廟方改善，並限期恢復原狀。

富美館主祀蕭府王爺，位於北斗鎮農會對面，是一棟古色古香的「角頭廟」，因建築古樸又具歷史價值，被列為彰化縣歷史建築，主結構年久失修、多處毀損，縣府前年斥資六百多萬元修繕，去年八月完工，交由廟方管理。

廟方擅自設置遮雨棚 稱神明指示

廟方考量金爐曝露日曬又無遮雨棚，將原有金爐簡易遮雨設施削除，大肆施工，打造一座「鳥居造型」遮雨棚，又懸掛LED廣告燈，引發議論。廟方指出，當初管理委員會開會後請示蕭府王爺，連續三聖杯同意，才會製作遮雨棚，此為「神明指示」，被說成日本鳥居造型，實在很無奈。

文化局︰明顯觸法 將辦課程指導

文化局長張雀芬說，富美館是歷史建築，依文資法規定，任何營建工程不得破壞古蹟之完整，亦不得遮蓋古蹟之外貌；古蹟主結構保存應優先考量文化資產價值原則，若須修繕應由保管人提出計畫，文資委員會審核通過才得以辦理。廟方明顯觸法，依文資法第一○六條規定，可處以三十萬元以上、二百萬元下罰鍰。

張雀芬說，此事凸顯廟方人員對法規不了解，不能因為「神明指示」就能大肆修建，文化局會輔導廟方，並協助復原。縣內諸多歷史建築，管理人大都由地方人士組成，對建物及文資、消防法規都不了解，文化局將開辦課程，指導管理人員了解自身的權益和責任。

廟方︰願接受專家指導恢復原狀

廟方表示，若文化局有意見，廟方願意復原，目前還在等縣府的公文，因為縣府答應要派專家來協助，希望在專家的指導下，能圓滿解決此事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法