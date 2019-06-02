〈北部〉桃園、中壢火車站 違停科技執法上路

2019-06-02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕繼內壢火車站之後，桃園市即起再增設五處交通違規科技執法地點，分別是桃園、中壢火車站，與八德區往大溪方向的公車站小大湳站、陸光四村站、瑞發家園站，汽機車只要違停超過一分鐘，警示牌面就會發亮並響鈴提醒，若超過三分鐘仍未離開，就會被智慧違規停車偵測系統自動拍照取締。

八德區往大溪 3公車站也納入

內壢火車站從三月一日實施交通違規科技執法後，已大幅改善違停問題，市府交通局與警察局決定擴大執法範圍，將桃園、中壢火車站，與八德區往大溪方向的公車站小大湳站、陸光四村站、瑞發家園站納入，在四月卅日至五月卅一日宣導期後，即起開始執法取締。

有人肯定罰好罰滿 有人喊不便

民眾對於交通違規科技執法多持正面態度，認為目前實施的地點，都是交通頻繁的重點區域，本來就不該縱容違停，尤其是公車站，一旦遭違停車輛佔據，公車只能停靠路中，後方車輛或乘客都會受影響，「最好罰好、罰滿！」而系統使用影像AI辨識、可廿四小時自動偵測，也能有效減輕員警站崗取締的勤務負擔；但也有民眾認為，這對只是短暫停車接送乘客的車主很不方便。

市府交通局長劉慶豐表示，交通違規科技執法的目的不是開罰，而是希望能減少事故、讓交通更順暢，並徹底改變民眾的不良行車習慣或行為。

桃園中正路 公車行車紀錄器抓違規

另外，桃園區中正路違規停車狀況十分嚴重，常影響公車停靠站、妨礙乘客上下車，交通局在大同路、慈文路間的中正路段十四處公車站，增設「禁止臨時停車，違者採公車影像及拍照舉發」告示，未來公車行車紀錄器若拍到公車站周邊的違規停車，也可做為警方開罰的依據。

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