〈台北都會〉《台北》高官「喬蛋」曝光 議員︰錄音送檢調

2019-06-01

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市議員簡舒培前天公布去年十一月廿九日，北市府官員開大巨蛋會議的七段錄音檔，風波持續延燒，台北市長柯文哲拍桌發怒，痛斥北市府遭竊聽，被外界質疑轉移焦點，簡舒培昨在市政總質詢怒嗆：「如果是竊聽，我立即辭去議員！如果我昨天質詢的錄音檔是我錄、去竊聽辦公室、北市府，我立即辭去議員，如果不是，你要不要退出政壇？」柯卻未正面回應。

簡舒培︰如竊聽辭議員 若不是要柯退出政壇

台北市長柯文哲昨早出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇，被問到大巨蛋案錄音檔，他痛批是抹黑手法，要求公布九十分鐘全部錄音檔，並稱錄音檔聽起來不是什麼會議，而是七嘴八舌的討論，更說：「我為什麼很討厭新潮流就是這樣，搞抹黑」，甚至痛批「新潮流不倒，台灣不會好」。

柯暴怒扯新潮流抹黑 簡：用竊聽轉移焦點

簡舒培昨在市政總質詢時，強調自己是議員，職責是監督市政，並非以新潮流成員身分質詢，而柯文哲的職責是回答問題。不過柯文哲仍認為簡舒培抹黑，強調議員可以質詢，但不贊同用影射、抹黑的方式，他認為不討論怎麼解決大巨蛋的問題？

簡舒培認為，柯文哲就是在轉移焦點，她強調錄音檔不是竊聽，但提供給她的人就是與會成員，除了裡面的高官八人，還有十幾名台北市文官公務員，「看到長官們在喬蛋，不會錄音自保嗎？」

柯文哲不滿嗆聲，人家在開會就認為是要做壞事，要就公布九十分鐘錄音檔，乾脆全送檢調。簡舒培說，會將手上的錄音檔送檢調，讓檢調單位將九十分鐘的錄音檔全調出來，但她想知道柯對大巨蛋的態度，「你在逃避什麼？面對問題不是解決問題的方法嗎？」

柯文哲說，市府還是有市府的想法，大巨蛋是顆很困難的蛋，有困難大家想怎麼解決。柯文哲不滿直呼：「你說不是竊聽，被錄的人有同意他被錄？」

簡舒培︰李述德被錄音 有同意嗎？

簡舒培則反問法律有規定要同意嗎？並以她的人格保證，強調：「如果是竊聽，我立即辭去議員！如果質詢的錄音檔是我錄、去竊聽辦公室、北市府，我立即辭去議員，如果不是，你要不要退出政壇？」柯文哲並未回應，卻繼續質問簡，當天被錄音的人是否有同意錄音？簡則指，過去林益世、李述德被錄音，他們有同意嗎？這些都是刑事證據！

李建昌︰市政都解決不了 還要管國家大事

議員李建昌在質詢時也痛批，柯擔任市長將近五年，大巨蛋為什麼不解決，市政都解決不了，還要管國家大事，「你連總統都不要選了，大巨蛋是你柯文哲的罩門」；李嗆，「大巨蛋要怎麼解決，看你多厲害，當初還說弊案、搞了五年，憑什麼去選總統府管台灣國家大事」。

議員阮昭雄昨也批柯標榜的公開透明破功，要求柯建立市府內部會議的錄音標準流程，柯也允諾將會建立。

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