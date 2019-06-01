〈中部〉中斷20年 斗六往草嶺公車復駛

2019-06-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕九二一地震後中斷至今廿年，雲林斗六到古坑草嶺的公車昨天通車，不同於一般市區公車，草嶺公車是DRTS（Demand Responsive Transit System）需求反應式公車，營運路線全長四十九．三公里，可預約搭乘、隨招隨停，週三至週日每天行駛四班次，目前為免費搭乘。

可預約搭乘 隨招隨停

通車典禮昨在縣府親民空間舉行，由雲林縣長張麗善、公路總局副局長黃運貴、台西客運董事長黃冠仁等人共同主持；草嶺村民說，草嶺交通不便，沒有大眾運輸工具，進出都要開車或騎車，沒有車的村民搭計程車來回要花二千元，DRTS需求反應式公車除村民下山方便，更希望能為草嶺帶來更多觀光客。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，DRTS可稱為彈性公車、隨行巴士或可預約巴士，路線、班次可以彈性調整，所以在古坑荷苞村桐花公園至桶頭、草嶺公園至東碧山莊等二路段不設立站牌，採隨招隨停；旅客也可在行程前一天向台西客運電話預約彈性繞駛地母廟、山峰國小、草嶺等三路線。

居民出入方便 觀光加分

張麗善指出，古坑草嶺有許多渾然天成的自然景觀，且自然生態豐富，但因欠缺大眾運輸工具，村民、遊客不方便，影響地方觀光發展，感謝公路總局提供營運補助，台西客運的支持配合，讓斗六草嶺DRTS能順利通車，解決民眾行的問題。

黃冠仁表示，過去台西客運曾有公車行駛草嶺線，但一條公車路線要維持不容易，希望民眾能多搭乘大眾運輸工具，繞駛路段預約電話05-5322016。

縣府工務處說，計畫核定全段四十九公里多，採七段收費，一段票廿元，全票斗六到石壁要一百四十元，配合縣府的敬老行樂、市區公車免費搭乘服務，只要持交通部核可的悠遊卡、一卡通等電子票證刷卡，免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

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