〈北部〉抓違停 公車行車記錄器明起舉發

2019-05-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線已陸續動工，也衝擊沿線交通，市府交通局與公車業者合作，將利用公車的行車記錄器影像舉發在公車停靠區的違停車輛，六月一日起於桃園區中正路從大同路至慈文路段試辦開罰，另也加派稽查員取締，希望透過雙管齊下的措施，作為捷運開工前的交通先導措施。

桃捷綠線施工 影響交通

警方說，依「道路交通管理處罰條例」第五十五條及五十六條規定，車輛違規停放公車停靠區，得視位置與時間長短裁罰，分別可處三百至六百元或六百至一千兩百元罰鍰，若因違停而導致公車乘客上、下車時發生事故，違規者還須負連帶責任。

選定桃園區中正路試辦

交通局長劉慶豐表示，捷運綠線施工，將以桃園火車站前中正路採潛盾施工對交通的影響最大，市府選定站前大同路到慈文路的中正路段，因此路段只有雙向車道，過了慈文路後就是四線車道較不受影響；且為配合桃園區中正路的捷運潛盾工程，市府也將闢建文昌公園地下停車場，解決停車問題。

劉慶豐說，桃園區中正路前段雙線道路段兩旁雖畫有路邊停車格，但一位難求，沿線公車停靠區因此常被違停車輛佔據，公車必須停在車道上讓乘客上、下車，連帶影響後方車輛回堵，試辦公車行車記錄器抓違停，就是要淨空公車停靠區，讓公車能靠區停車、保障乘客安全，也讓車流更加順暢。

盼能淨空公車停靠區

另方面，市議員黃婉如昨天於議會質詢時指出，交通局利用公車行車記錄器影像舉發在公車停靠區違停的車輛，由於有數量壓力，逼得業者必須不擇手段檢舉違停車輛，就有民眾陳情與女性友人在車上喝咖啡被拍，結果罰單寄到家中被太太發現，怎麼解釋太太都不相信，害得夫妻倆還在冷戰中。

黃婉如認為，警察處理違停應以勸導為主、開罰為輔，若駕駛人仍坐在車上，原則令將車子開走即可，如此才不會衍生問題，並建議用公車行車記錄器影像取締違停，還是要注意駕駛人是否在車內，且以從車後拍照舉發為主。

交通局對此澄清，公車行車記錄器取締違停政策明天才上路，這張罰單的照片應該不是公車業者提供的；警方則表示，該違規照片經判斷是由高處往下拍，但警察局交通大隊及各分局都沒開出這張違規罰單，應該是當事人在外地違規被拍攝舉發的。

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