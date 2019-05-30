〈北部〉《桃園》原鄉首所羅浮高中 明天動工

2019-05-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕介壽國中是復興區唯一的國中，由於校地地質發生滑動情形，教育局決定遷往原羅浮國小校區並成立羅浮高中，成為從幼兒園、國小、國中、高中等學制實驗高中，前年三月通過內政部都審、去年五月通過環評，目前已完成細部設計，預計卅一日動工，一一○學年度招生；羅浮高中將是桃園原鄉第一所高中，平地原住民籍議員楊進福昨在議會質詢時對此表達關切，希望能如期招生。

從幼兒園到高中部 統統都有

羅浮高中佔地約三．三公頃，前年三月經內政部都委會審議通過，地目由文小用地變更為文教用地，去年五月通過環境影響評估審查；未來羅浮高中將設國中部、高中部各九班，小學部兩班、幼兒園兩班，高中部會以餐飲、觀光及資訊等職業類科為主，是一所以原住民族為主的實驗高中，完工後高中部招生將配合高中及高職多元入學方案辦理。

110學年度招生 非原民也能讀

羅浮高中籌備處校長邱嘉增表示，羅浮高中位於原鄉，招生會以原住民學生為主，但也會招收非原住民學生，學校除提供宿舍外，依照教育部補助偏鄉條例規定，未來就讀羅浮高中的學生可申請交通津貼，每月三千元到三千五百元不等，即使是住宿生，假日返家也有交通費補助。

教育局長高安邦表示，羅浮高中結合羅浮國小、介壽國中，從一年級到十二年級設計很完整，是完全中學的性質，校舍興建可分階段完成，一一○學年度就可招生。

吸引學生就讀 議員爭取補助

楊進福昨質詢時表示，羅浮高中新建工程已經完成發包，鄉親都期待能如期完工招生，畢竟在全國原鄉的高中很少，更會是第一所提供從幼兒園到高中完整學制的原住民高中，也希望市府提供更多的補助措施，如交通、伙食等，吸引更多學生上山就讀。

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