〈北部〉改善竹縣道路 內政部補助1.9億

2019-05-29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府昨天表示，內政部核定補助一億九千多萬元，將協助八個鄉鎮市提升十三處道路品質。

助8鄉鎮市提升13處道路品質

新竹縣政府表示，內政部營建署的提升道路品質計畫，今年總共核定補助新竹縣有十三案，總金額為二億三千八百四十四萬多元，其中一億九千三百一十三萬多元由中央補助，剩餘的四千五百三十萬多元則由地方自籌。

這十三案涵蓋八個鄉鎮市，分別是竹北市：防汛道路等生活道路養護整建、高鐵區周邊人行環境提升及道路品質改善、高鐵七路樹穴及人行空間鋪面改善等工程。

芎林鄉：水坑、中坑及五龍村聯絡道路改善工程。

峨眉鄉：公所周邊道路環境改善及高架管線地下化、各村鄰聯絡道品質改善等工程。

湖口鄉：生活道路養護整建工程。

新豐鄉：庄子地區高架管線地下化及路面品質改善計畫。

橫山鄉：村里生活道路養護整建工程。

新埔鎮：廣和路共同管（線）溝建置、中正路人行環境改善及成功街、內思路周邊道路品質改善、照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善等工程。

寶山鄉：新珊一路、新珊二路道路養護整建計畫。

峨眉鄉公所表示，去年獅山古道及附屬設施整建工程、觀光重點區域道路品質提升改善工程及八寮、三號與水流東道路品質改善工程，三案獲中央補助五千六百三十九萬多元，去年底完工。

內政部長徐國勇七日曾前往視察，對峨眉鄉公所的執行力相當肯定，認為道路品質改善工程注重當地居民與外地遊客需求，讓民眾立即有感又能長久，落實了前瞻基礎建設政策的精神。

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