〈北部〉改善竹縣道路 內政部補助1.9億
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2019-05-29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府昨天表示，內政部核定補助一億九千多萬元，將協助八個鄉鎮市提升十三處道路品質。

助8鄉鎮市提升13處道路品質

新竹縣政府表示，內政部營建署的提升道路品質計畫，今年總共核定補助新竹縣有十三案，總金額為二億三千八百四十四萬多元，其中一億九千三百一十三萬多元由中央補助，剩餘的四千五百三十萬多元則由地方自籌。

這十三案涵蓋八個鄉鎮市，分別是竹北市：防汛道路等生活道路養護整建、高鐵區周邊人行環境提升及道路品質改善、高鐵七路樹穴及人行空間鋪面改善等工程。

芎林鄉：水坑、中坑及五龍村聯絡道路改善工程。

峨眉鄉：公所周邊道路環境改善及高架管線地下化、各村鄰聯絡道品質改善等工程。

湖口鄉：生活道路養護整建工程。

新豐鄉：庄子地區高架管線地下化及路面品質改善計畫。

橫山鄉：村里生活道路養護整建工程。

新埔鎮：廣和路共同管（線）溝建置、中正路人行環境改善及成功街、內思路周邊道路品質改善、照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善等工程。

寶山鄉：新珊一路、新珊二路道路養護整建計畫。

峨眉鄉公所表示，去年獅山古道及附屬設施整建工程、觀光重點區域道路品質提升改善工程及八寮、三號與水流東道路品質改善工程，三案獲中央補助五千六百三十九萬多元，去年底完工。

內政部長徐國勇七日曾前往視察，對峨眉鄉公所的執行力相當肯定，認為道路品質改善工程注重當地居民與外地遊客需求，讓民眾立即有感又能長久，落實了前瞻基礎建設政策的精神。

  • 內政部長徐國勇（前排右二）月初到新竹縣峨眉鄉視察前瞻基礎建設中提升道路品質計畫執行成果。（資料照，記者蔡孟尚攝）

    內政部長徐國勇（前排右二）月初到新竹縣峨眉鄉視察前瞻基礎建設中提升道路品質計畫執行成果。（資料照，記者蔡孟尚攝）

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