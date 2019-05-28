〈中部〉南投曲冰遺址升級 居民再爭文物回故里

2019-05-28

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉曲冰遺址已獲文化部指定為國定考古遺址，除代表對遺址保護將更為嚴格周全，部落居民也期待長年流落在外的出土文物能重回故里，成為文化傳承、教育與觀光資源。縣府文化局強調，近期將至部落舉行座談會，徵集在地居民意見，提供中央管理維護或規劃開發參考。

縣府將至部落辦座談 徵集民意

曲冰遺址位於仁愛鄉萬豐村，專家研判有四千年歷史，與埔里鎮的大馬璘、水蛙窟同列縣定遺址，日前文化部考古遺址審議會審議通過將曲冰遺址指定為第十處國定考古遺址，也是南投縣第一座國定古考遺址。

曲冰遺址目前採回填保存，看起來是一片平坦綠地，至於大量出土的石玉器僅知保存於中研院等地，部落居民早在二、三十年前即爭取文物重回故里，歷任鄉長也積極推動，可惜遺址層級未提升，部落也無適當的展示空間。目前現場只有一座解說石碑，看不到珍貴文物。

鄉代洪文全表示，中央終於提升為國定遺址，部落意見首要是讓出土文物能在妥善保存、展示原則下重回部落，必須有文物館，遺址目前為回填狀態，如何讓人參觀實景，或以復刻模擬代替，須從長計議，至於周邊需要興建文化展演空間，未來能進行原住民傳統祭儀。

縣府文化局長林榮森指出，近期會至部落舉行座談會，徵集居民對遺址的文化傳承、文史教育、觀光旅遊等意見，提供中央參考。

地方文史學者簡史朗樂見曲冰遺址提升為國定考古遺址，他說，遺址具有文化傳承、教育、觀光功能，除了須與在地社區連結，未來管理維護及規劃開發也必須更嚴格周全，縣府先前有施設曲冰遺址公園的計畫，應審慎評估。

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